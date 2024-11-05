黑白大廚｜「白湯匙」李英淑被爆借款醜聞　借1億14年唔還惹熱議

Netflix料理真人騷《黑白大廚：料理階級大戰》播出後討論度極高，各參賽者都人氣急升。繼爆紅的「三星」遭前妻爆真面目是出軌渣男後，另一人氣「白湯匙」李英淑爆出借款醜聞，指她14年前借1億韓元（約56萬港元）至今尚未還清，引起網民熱烈討論。

「白湯匙」李英淑是韓食大師。（節目畫面）

據韓媒報道，李英淑於2010年4月為了開設一間傳統韓食餐廳，向當時負責香菇相關事務的趙某借了1億韓元（約56萬港元），雙方簽訂了借據，償還期限至2011年4月。不過李英淑未履行償還義務，趙某在2011年7月離世，趙某的家屬在其錢包中發現了借據後，對李英淑提起訴訟。2012年法院裁定英淑需償還1億韓元，但她卻以無資金為由而一直沒有沒有償還，家屬因此扣押並拍賣了她的土地，僅收回4200萬韓元（約23.6萬港元）。

李英淑被爆借1億14年唔還。（Netflix）

李英淑代言人表示借款已經全部償還，相關指控屬惡意中傷，將會採取法律行動。（節目畫面）

有指李英淑在2014年參加《韓食大賽 2》勝出後贏得1億韓元獎金，但仍未償還餘下債務。2018年趙某家屬向法院申請債權扣押及追償命令，法院也予以受理，但家屬至今未收到餘款。對此，李英淑的代言人表示，雙方在立場上有分歧，並承認借款但強調已部分償還。日前李英淑方面進一步向媒體發聲明表示借款已經全部償還，相關指控屬惡意中傷，將會採取法律行動。