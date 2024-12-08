破地獄專訪︱金燕玲關鍵角色二揀一　蓮姐失救：全程瞓喺地下大喊

2024年最賣座香港電影《破．地獄》，由陳茂賢執導，許冠文、黃子華、衛詩雅、朱栢康周家怡、金燕玲及秦沛等主演，電影自11月上映以來大受觀眾歡迎，成為另一港產票房奇蹟。戲中飾演蓮姐的金燕玲，早前就新作接受《香港01》專訪，分享與黃子華、衛詩雅合作的感人深刻橋段外，亦罕有談及對生老病死之間的感悟，以及成長地台灣與香港之間殯儀傳統的分別。

金燕玲早前就新作《破．地獄》接受《香港01》專訪。（黃浩宏 攝）

金燕玲受訪時透露，與導演陳茂賢、衞詩雅合作《不日成婚2》後成為好朋友，導演甚至稱呼自己為媽媽，讀到《破．地獄》的劇本時，直言觸及生死命題與殯儀的禁忌題材，實屬難得：「我應該是第一、二個讀到完整劇本的人，看得出想探討許多關係與感情，但中國人社會較少公開談『白事』，會否走一步難行的路？」後來得知楊受成博士願意投資，便放下心頭大石，全力支持導演拍攝。不過金燕玲亦坦言：「老實說，蓮姐的角色篇幅不夠長，讓我決定接拍，但作為演員如果演出能夠為電影帶來幫助，我也非常樂意。」

金燕玲於《破．地獄》中，飾演食店老闆娘蓮姐，與衛詩雅飾演的文玥有不少對手戲。（《破．地獄》電影劇照）

金燕玲更於專訪中透露，自己原本有機會與許冠文有對手戲，從兩個關鍵角色中二選一：「起初其實有兩個角色讓我選擇，有蓮姐、以及文哥（許冠文 飾）的太太，後來劇情線被剪走。我老實說很渴望與Michael演對手戲，同時與子華成為好友多年卻從未合作，於是我最後選擇了蓮姐，對文哥、文玥的劇情線有重要影響，同時能夠與子華在店舖裡有一段很長的對話，但後來好像也被剪走了。」

金燕玲於專訪中透露，她原本可在蓮姐與文哥太太兩個角色中作選擇。（《破．地獄》電影劇照）

金燕玲與黃子華在《破．地獄》裡亦有同場戲份。（《破．地獄》電影劇照）

金燕玲與黃子華為多年好友，但一直未有機會同場合作。（《破．地獄》電影劇照）

金燕玲與黃子華原本在食店中有一段很長的對話，但在上映版本裡被刪剪。（《破．地獄》電影劇照）

金燕玲於《破．地獄》中飾演的燉湯店老闆娘蓮姐，與衛詩雅飾演的郭文玥情同母女。蓮姐不時分擔文玥的家庭壓力，為她預留湯水；文玥則定期為蓮姐量血壓及檢查身體狀況，提醒她定時服藥，二人戲份雖然短暫，但成為電影中極為溫馨暖心的橋段。因此當金燕玲提到演出蓮姐失救一幕時，對自己與衛詩雅而言負擔極重：「其實我僅參與電影兩日的拍攝，第二日更全程躺在地上！搶救的一幕我沒有用替身，更非常怕鏡頭拍到我這個『死人』的表情，因為我全程躺在地上大哭！如果我沒有親身躺在地上，Michelle演繹的感受會非常不同。」金燕玲對劇情角色投入深厚的感情之餘，作為前輩亦專業、盡力地讓對手演員得到最佳發揮。

金燕玲透露拍攝《破．地獄》的第二日，全程躺在地上拍攝搶救的戲份，自己亦忍不住淚水不停大哭。（黃浩宏 攝）

文玥未能成功搶救蓮姐的一幕，成為電影最揪心的橋段之一。（《破．地獄》電影劇照）

擁有救護員牌照的衛詩雅，剛好於《破．地獄》裡飾演一位救護員。（《破．地獄》電影劇照）

《破．地獄》完整地向觀眾呈現破地獄的法事與傳統，作為香港非物質文化遺產正一道教儀式傳統的法事之一，破地獄在香港道教殯儀儀式中甚具代表性。金燕玲成長於台灣，雖然沒有宗教信仰，然而自小對殯儀的槪念亦受當地傳統習俗影響，儀式亦與香港有所不同：「台灣當時的習俗，會將逝者的遺體放在家中，搭建棚架等設置，又會有人誦經演奏，幾日後便會到山上土葬，該年代仍較多人選擇土葬。小時候就有兩三次這樣的經驗，成為我對死亡最初的槪念。」

《破．地獄》完整地向觀眾呈現破地獄的法事與傳統，作為香港非物質文化遺產正一道教儀式傳統的法事之一，破地獄在香港道教殯儀儀式中甚具代表性。（《破．地獄》電影劇照）

《破．地獄》完整地向觀眾呈現破地獄的法事與傳統，作為香港非物質文化遺產正一道教儀式傳統的法事之一，破地獄在香港道教殯儀儀式中甚具代表性。（《破．地獄》電影劇照）

金燕玲成年後，於台灣以歌手出道、轉眼到香港發展，再次接觸台灣殯儀儀式，便是處理父母的身後事。金燕玲透露父母先後於20年前因病離世，並透露為母親處理喪事期間大發雷霆的經歷：「母親離世出殯時，她生前要求一定要土葬，於是父親買了一幅地，位置足夠三人下葬，讓媽媽葬在其中一個位。」金燕玲清楚記得，出殯時雖然沒有親戚，但有許多鄰居，一直好管閒事提出意見：「我們出殯時上山，棺木非常沉重，要由許多人抬上山，又有許多梯級，路面非常滑。因為我並不迷信，所以當大家說要我們三跪九叩、又在棺木滑下時要我們下跪時，我便很憤怒、高聲叫大家不要吵！這件事讓我很深刻。」

金燕玲在母親出殯期間，因為鄰居們肆意提出意見而大發雷霆！（黃浩宏 攝）

及後到金燕玲父親離世時，她亦親自到台灣料理喪事：「我父親一生人非常節儉，甚麼事都不願花錢，我亦不相信要在人死後，在眾人面辦許多體面的儀式。」然而金燕玲出於孝順，仍願意為父親辦妥儀式：「我訂造了紙紥汽車與司機、樓高兩層的洋房，那時才知道原來紙紥品非常昂貴！又因為父親生前喜歡打麻將，我又燒了四個人陪他打麻將，我們當時覺得夠豐富了。」盡力為父親獻上心意後，金燕玲坐在靈堂中，卻突然目睹異象：「我坐在殯儀館中，望着父親的遺像，我不知道是否幻覺，彷彿看到他在微笑、覺得很滿意的笑容！這是我的外甥女也說，好像看到祖父的遺像在笑，嚇得雞皮疙瘩！」

金燕玲直言辦妥父親的身後事時，彷彿看到父親的遺像在笑。（黃浩宏 攝）

金燕玲縱然不相信在人死後辦儀式的重要性，但仍為父親體面地辦妥身後事。（《破．地獄》電影劇照）

曾先後料理父母的喪事，近年兩度抗擊癌魔，加上拍攝《破．地獄》，金燕玲對生老病死的人生課題，自有一番感悟。金燕玲亦於專訪接續部分，談到對自己身後事的安排，並透露早已交託由自己的另一半蘇施黃負責。