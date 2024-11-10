破地獄｜黃子華票房毒藥變靈藥　曾賣樓開戲︰拍套畀香港人睇嘅戲

黃子華，香港棟篤笑王者，門票一開賣即向隅，但與時同時，他又曾經是最典型的「票房毒藥」，向來由他擔正或執導的電影都票房慘淡，最經典算是2002年他自導自演的《一蚊雞保鑣》，埋單收11萬。不過近年子華神人氣今時唔同往日，由2018年的賀歲片《棟篤特工》大收4,500萬後，似乎已一吐烏氣，2022年的《飯戲攻心》破7,700萬，到2023年《毒舌大狀》更是成為首部破億的港產片，而本周上畫的《破‧地獄》，更是未上畫就大獲好評，開畫場次更大破紀錄。由11萬去到1億再提名埋香港電影金像獎最佳男主角，黃子華，就是創造電影界神蹟的子華神。



黃子華稱人生有兩大偶像，分別是李小龍和許冠文，能再次合作，心感榮幸。（《破地獄》劇照）

黃子華主演的《破‧地獄》，單是優先場已場場爆滿。（《破‧地獄》劇照）

今時今日重溫《一蚊雞保鑣》，會覺得好好笑，但當日的票房就真係笑唔出。（劇照）

黃子華自嘲︰「拍呢啲戲，拎呢啲票房」

其實就算以黃子華當年的人氣計，真係冇乜可能會成為票房毒藥，他不單止棟篤笑會賣爆，主演的劇集《男親女愛》（2000），收視都破晒紀錄有50點，氣勢一時無兩。不過時也命時，由子華主演的好幾部電影，票房又的確麻麻。

《男歌女唱》戲名借《男親女愛》的餘威，連海報都惡搞《孤男寡女》。（網上圖片）

而跟《男親女愛》同年上映，與梅姐梅艷芳合演的《男歌女唱》，票房同樣承接唔到呢股氣勢，只收127萬港幣，兩者好似脫軌地生處平行宇宙咁。到2002《一蚊雞保鑣》，自編自導情況更慘烈，只收11萬。就連子華自己都在棟篤笑《娛樂圈血淚史II》入面，都有自嘲一番︰「有個老細搵我拍戲，佢話華仔偉仔幫我拍嗰啲戲，你就幫我拍呢啲戲。你搵我拍戲，使唔使講到咁白？所以華仔偉仔個票房就嗰啲，我哋就好盡責地有番呢啲票房。」

而根據黃子華所講的時序，當時已有不少網民推算，所謂嘅「呢啲戲」大有機會是講同樣在2006年上畫的《終極忍者》以及與應采兒主演的《情意拳拳》，票房方面，前者比較慘烈只有$2萬4千港元，而後者則有$138萬，都係屬於「呢啲」票房。

相信都冇乜幾多人睇過呢套《終極忍者》。（《終極忍者》海報）

而這部《情意拳拳》，票房亦不叫好。(《情意拳拳》影片截圖)

《棟篤特工》突破宿命

相比起過去的出品，2018年的《棟篤特工》，明顯由製作到宣傳都認真好多，惡搞007的海報，連主題曲都貫徹地007風，找來欣宜獻唱，唱出特務風味，至於子華的featuring，學佢所講，志在破壞。雖然電影的風評都好壞參半，但作為一部不過不失又賀歲檔上畫的電影，獲觀眾鼎力支持，票房大收4,500萬，終於打破「票房毒藥」宿命，脫毒成功。

有子華神坐鎮的《棟篤特工》當年大收4500萬票房。（劇照）

坐直昇機去宣傳，子華都算受到最高級別的待遇。（資料圖片，黃國立 攝）

賣樓自資拍《乜代宗師》

脫毒成功，子華又開始任性，想再做導演。2020年自編自導自演《乜代宗師》，不過在上畫前，有網民竟發起罷看「紅色」賀歲電影，稱電影有在深圳取景，又懷疑有內地資金，未宣傳所指的本土製作。隨後黃子華在Facebook回應相關指控稱：「有朋友覺得黃子華收了幾百萬片酬，從而剝削其他員工。」然而他解釋指他並沒有為電影收取任何片酬，身兼導演、編劇及演員三職的他還要賣樓換取資金。他表示：「我一毫子都沒有收過，實情是，我是賣樓拍這部電影。」

黃子華在Facebook開live澄清有關指控。（網上擷圖）

電影《乜代宗師》在黃子華的光環，雖然笑料見仁見智，加上預上疫情初期，但都大收3,000萬票房，又是一度奇葩。（電影海報）

之後他續回應相關指控，並稱《乜代宗師》並非合拍片，完全是拍給香港人看的作品：「大家都知甚麼叫合拍片，這套並不是，我從第一日開始已經想拍給香港人看。」他之後解釋不用合拍片的原因，是因為想拍得自由自在：「我想好自由自在去拍這部電影，無論是題材或表達手法，都不想有人去控制我如何拍及不能拍甚麼。」他又謂這部作品是：「拍一套剩係畀香港人睇嘅戲。」

賣樓都要拍成這部電影，黃子華續表示，從沒考慮過要回本。他稱：「我冇信心，輸少當贏，冇諗過翻到本再買樓。我只係諗間房，或者淨係個水龍頭。我想要自由自地拍，最起碼是忠於自己。」

《飯戲攻心》《毒舌大狀》稱霸

隨後的發展，子華神已成為票房靈藥，而那份亢奮，在一次《飯戲攻心》謝票可看到。當時已經票房大收5,000萬，破了當時子華的個人紀錄。謝票期間大會安排觀眾向導演及演員發問的環節，子華被問到曾經在片場喊到收唔到聲，拍哪一幕最感觸時，子華講了幾句就開始哽咽落淚，之後繼續回答問題時又再度流淚，要原地跳來止眼淚，在場觀眾對他喊加油打氣。

子華談起角色三度落淚，工作人員遞上紙巾。（梁碧玲攝）

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當然，那時候還未知電影最終會大收7,700萬，更料不到隨後的《毒舌大狀》會大破香港票房紀錄，成為香港影史以來最高票房紀錄。而正在上畫的《破‧地獄》，單計開畫的場次，相信大有機會可以挑戰億元票房紀錄。