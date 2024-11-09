破地獄｜半日即破《九龍城寨》紀錄 榮登港片史上開畫日票房冠軍
撰文：許育民
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英皇電影《破·地獄》，由黃子華及許冠文（Michael）主演，衛詩雅（Michelle）、朱栢康（朱康）、周家怡、秦沛、金燕玲等演出，陳茂賢執導、編劇，於今日（9/11）正式上映。日前公布《破‧地獄》的開畫日場次已大破紀錄，多達過千場，勢必衝擊開畫票房紀錄。結果不負眾望，據消息指，《破‧地獄》開畫半日，票房數字已超越今年香港電影開畫冠軍，《九龍城寨之圍城》的519萬，到5點更收達555萬，刷新香港電影史上開畫日票房紀錄。
據票房消息，截至下午4時，《破·地獄》港澳開畫票房已達520萬，已超越今年5月1日開畫《九龍城寨之圍城》港澳開畫票房的519萬，到5點，票房更拋離到555萬，榮升為香港電影史上開畫日票房紀錄。
對於開畫即破紀錄，主角黃子華表示︰「能夠破紀錄感覺非常奇妙。我相信電影的成功是因為她能夠帶給觀眾奇妙的感受。希望這奇妙的旅程可以走得更遠更奇妙。」
單看勢頭，《破‧地獄》似乎又有望成為香港第三部過億票房電影，如果成事，單計這三部電影，就已經有兩部是由黃子華主演，強呀！而《毒舌大狀》當日開畫的票房為420萬。