製片家江志強睇好市場為香港人拍好港產片　強調：觀眾先係老闆！

ViuTV節目《爆谷一周》昨晚（9日）播出第四季第二集，邀請《焚城》出品人兼監製江志強先生攜同導演潘耀明、演員謝君豪及Jeffrey魏浚笙擔任嘉賓，接受主持人谷德昭專訪。江志強先生在香港電影業低調之際，推出破格災難電影《焚城》，為觀眾帶來再次重返戲院的衝動，無疑為業界打下一支強心針。江志強先生於節目中，透露自己對電影業發展的觀點，對目前市道低迷的看法，以及帶港產片衝出國際重振聲威的方法。

《焚城》出品人兼監製江志強先生，與導演潘耀明一同接受谷德昭訪問。（《爆谷一周》節目截圖）

《焚城》出品人兼監製江志強先生，與導演潘耀明一同接受谷德昭訪問。（《爆谷一周》節目截圖）

江志強先生作為香港電影重要的製片家之一，谷德昭形容為港產片的推手，擁有遼闊而精準的眼光。節目上，江志強先生自言拍攝過不少港產文藝片與商業片，對兩者製作態度截然不同：「兩種電影我都拍攝很多，給予新導演很多機會拍個人化電影，我對個人化電影的態度，採取完全不干涉，我只是放下資金就不管。」笑言從沒給自己的地址導演，絕對找不到自己，放任讓導演發揮，相信自己當初選中對方與劇本的原因。

江志強先生是香港電影重要的製片家之一。（葉志明 攝）

江志強先生多年來投資不少港產商業電影及文藝片。（葉志明 攝）

江志強先生曾與李安、張藝謀等國際知名的華人導演合作，拍攝《臥虎藏龍》、《英雄》及《滿城盡帶黃金甲》等作品，谷德昭問及如何再次帶港產片衝出國際、重振聲威時，江志強先生意外地表示自己想法相反：「我覺得現在應該先做好香港電影，一定要在香港很成功才能衝出國際。如果連香港人也不喜歡你的電影，我相信永遠無法走得很遠！」江志強先生表示自己買片、發行多年，不論印度或伊朗等地出口的電影，自己一直傾向選擇當地最賣座的作品，更直言自己多年來深信：「最簡單，因為觀眾是老闆！」亦表示：「香港電影繼續好好發展的話，一定可以出口，我相信這一點！」

江志強先生直言觀眾才是老闆，港產片一定要先受本地觀眾歡迎，才能再談衝出國際。（《爆谷一周》節目截圖）

至於近年興起各個跨國串流平台，讓觀眾習慣留在家中看電影，江志強先生表示目前僅為階段性現象：「我覺得只是某一個階段，不會永遠！電視出現時，電影也有一段時間進入低潮，大家都在家看電視、哪需要看電影？但一段時間過後，便希望重新出門看電影，串流亦是相同，我相信電影永遠都會存在。」更透露目前沒有計劃在香港發展串流平台，認為香港題材在串流市場難以生存。

江志強先生認為香港題材難以在串流上生存。（《爆谷一周》節目截圖）

香港電影業在下半年進入寒冬期，不少資深影人透露目前僅有幾部小製作拍攝中，對於外界悲觀的看法，江志強先生亦有不一樣的見解：「現在大家都覺得香港電影業很淒慘，沒有工作機會，沒錯，某程度上是這樣。」但江志強先生的目光卻更為廣闊，以中國及荷里活的境況為例反觀香港市場：「雖然中國市場一年拍攝900部電影，但在市場上真正成功的電影，只有10部！可以說只有10部賺錢，但900部只有10部能夠賺錢！美國市場就更離譜！這幾年香港每年只拍攝很少電影，可是成功率很高，如果這樣看香港市場，情形又不算太壞。」

江志強先生表示，雖然中國電影業年產900部電影，卻僅有10部算得上賺錢。（《爆谷一周》節目截圖）

江志強先生表示，雖然中國電影業年產900部電影，卻僅有10部算得上賺錢。（《爆谷一周》節目截圖）