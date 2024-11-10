破地獄｜衛詩雅爆團隊有估票房遊戲　黃子華︰破紀錄感覺非常奇妙

由黃子華 、許冠文 、衛詩雅、朱栢康等主演的電影《破·地獄》，今日（9/11）正式上畫，在開畫日有逾千場次的勢頭下，截至昨晚7時，累積票房已逾600萬，成績已超越《九龍城寨之圍城》（2024）開日的519萬，以及《寒戰2》（2016）的539萬，成為香港電影史上開畫日票房紀錄冠軍。



戲中三位女演員衛詩雅 （Michelle）、韋羅莎及梁雍婷，連同導演陳茂賢，全日出動四出謝票。（梁碧玲 攝）

開畫日已登上史上香港電影開畫日票房冠軍。（梁碧玲 攝）

昨晚戲中三位女演員衛詩雅 （Michelle）、韋羅莎及梁雍婷，連同導演陳茂賢全日出動謝票，雖然幾位是分開謝票，但在見記者一場終可相聚，而且一見面就攬住喊。票房首日已帶來好消息，衛詩雅透露原來團隊中，都有暗中開盤估票房，而差距最多一位就要請大家食飯。衛詩雅透露︰「而家好似係神（黃子華）嘅機會最大。」

開香檳時，衛詩雅心情激動。（梁碧玲 攝）

全日兵分幾路謝票，到跟傳媒見面在可一聚，三位都相擁起來，喜極而泣。（梁碧玲 攝）

而正在綵排舞台劇《香港式離婚》的黃子華，亦透過宣傳多謝觀眾支持︰「能夠破紀錄感覺非常奇妙。我相信電影的成功是因為她能夠帶給觀眾奇妙的感受。希望這奇妙的旅程可以走得更遠更奇妙。」

導演陳茂賢都身體力行，四出謝票。（梁碧玲 攝）

導演 #陳茂賢 承認，最初以為團隊用「精神勝利法」鼓勵自己，「我冇點諗數字，但一路update我，一路覺得係鼓舞。」其中有場次要自己一丁友謝票，他講笑謂冇俾觀眾噓：「好彩佢哋好願意分享感受，好多觀眾話多謝有呢套戲而釋懷。」子華神與 #許冠文 未有出席謝票，導演幫手呼籲：「一個係神，一個祖師爺，都係需要請，大家祈求多啲，我相信神會下凡嘅。」