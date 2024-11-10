爸爸︱劉青雲與呂爵安演父子成彩蛋　「佢得一場戲但拿捏得好好」

由劉青雲、谷祖琳主演的香港電影《爸爸》，改編自倫常慘劇「荃灣享和街弒母殺妹案」真人真事，電影作為第21屆香港亞洲電影節閉幕作品之一，今日（10日）舉行首映禮。《爸爸》導演翁子光攜同劉青雲、谷祖琳、新演員Dylan蘇文濤及熊諾頤出席，並於首映禮上接受訪問。

在《爸爸》裡飾演一家四口的劉青雲、谷祖琳、新演員Dylan蘇文濤及熊諾頤出席首映禮。（葉志明 攝）

三料金像影帝劉青雲主演新作《爸爸》日前於「第37屆東京國際電影節」舉行世界首映。（《爸爸》電影劇照）

劉青雲與谷祖琳在首映禮接受傳媒訪問時，分享與飾演子女的蘇文濤及熊諾頤合作過程，青雲笑言：「可能大家八字夾啦，我哋圍讀嘅時候對仔女已經好似好熟咁！（谷祖琳：仲似埋樣！）個仔似佢、個女就有啲似我嘅！」提到《爸爸》為蘇文濤第一部參演電影，青雲表示反而看得到對方沒有包袱：「因為佢冇演戲經驗，冇咁多痕跡、表演成份喺裡面，變咗佢每一個眼神、對話都好真實。」更笑指：「佢哋唔會死記臺詞，竟然夠膽改對白、爆肚！但好自然㗎！」

劉青雲笑言在《爸爸》首次參演電影的蘇文濤，竟然夠膽爆肚！（葉志明 攝）

在《爸爸》裡飾演女兒的熊諾頤，在首映禮上透露自己對被哥哥行凶殺死的一幕戲最為深刻，同場演出的谷祖琳在訪問中亦透露：「我自己都好深刻！嗰場戲我都好痛苦，好似真係經歷嗰件事、入咗嗰個時空咁。我嗰日成個人都唔喺拍攝時空，直頭好似喺案發現場咁，我咩都聽唔到、好似耳鳴咁！」更透露行凶過程的戲份，原本不在拍攝計劃之中：「導演本來冇諗住咁樣拍，因為佢話拍完《踏血尋梅》之後已經怕咗咁嘅場面，但因為當日嘅氣氛、仔女全部都好在狀態，佢就話真係冇得唔怕喎！於是我哋就自己做、佢擺部機嚟拍，所以就拍咗嗰場戲喇！」

谷祖琳透露《爸爸》原本並沒有行凶戲份，但因為狀態與氣氛俱備，於是臨時加戲！（葉志明 攝）

蘇文濤於《爸爸》裡飾演弒母殺妹的凶手。（《爸爸》電影劇照）

《爸爸》先後於東京電影節及少量香港優先場中放映，不少先睹為快的觀眾已透露劉青雲在劇情中有從影生涯最大尺度的親密床戲，青雲受訪時回應表示：「首先我同導演、谷祖琳個方向好清晰，大家好鍾意呢部戲，我哋盡可能做好晒應該要做嘅嘢。我哋都覺得場戲好重要，因為要表達呢個男人最後失去咗啲咩，表達佢失去之前就係要講佢擁有啲咩！其實佢係一個生活、情與慾都好充實嘅人，到後尾呢件事（凶案）發生咗，佢失去咗好多嘢！因為有前面嘅部分，觀眾就會明白佢失去幾多！」至於露股的尺度，青雲笑言：「為咗電影我哋點都要努力下嘅！」

劉青雲突破從影尺度，於《爸爸》裡露股上陣拍攝親密床戲。（葉志明 攝）

觀眾除了劇透劉青雲於《爸爸》的突破演出外，更指MIRROR成員Edan呂爵安在結尾客串現身、飾演成年版厚明的驚喜！對於Edan粉墨登場，青雲受訪時表示：「好似、真係好似，似到好得人驚！見到佢化妝、戴返副眼鏡，真係似得好緊要！」谷祖琳亦認同：「個神態真係好似！」青雲更大讚Edan好戲：「佢又好嘢嘅，因為佢嚟做一場戲咋嘛，其實有一定嘅難度㗎！又係一場好重要嘅戲，但佢拿捏得好好！」

Edan呂爵安於《爸爸》裡飾演劉青雲與谷祖琳的兒子厚明的成人階段版本。（葉志明 攝）