爸爸︱翁子光接連搵呂爵安演出新作　「佢喺電影搵到自己定位」

由劉青雲、谷祖琳主演的香港電影《爸爸》，改編自倫常慘劇「荃灣享和街弒母殺妹案」真人真事，電影作為第21屆香港亞洲電影節閉幕作品之一，今日（10日）舉行首映禮。《爸爸》導演翁子光攜同劉青雲、谷祖琳、新演員Dylan蘇文濤及熊諾頤出席，並於首映禮上接受訪問。



在《爸爸》裡飾演一家四口的劉青雲、谷祖琳、新演員Dylan蘇文濤及熊諾頤出席首映禮。（葉志明 攝）

蘇文濤於《爸爸》裡飾演弒母殺妹的凶手。（《爸爸》電影劇照）

Dylan蘇文濤首次參演電影便與三屆金像影帝劉青雲合作，機會十分難得，但在首映禮上卻自爆自細較少睇港產片，對劉青雲的銀幕威水史認識不深。Dylan在訪問時則表示：「第一眼見到佢哋嘅時候，覺得有啲氣場、有啲距離感！好似喺電視機行出嚟，好神奇！後來開始拍戲，佢哋真人好Nice，因為做屋企人，慢慢距離感就冇咗。」

蘇文濤與《爸爸》導演翁子光於首映禮接受傳媒訪問。（葉志明 攝）

至於表演大受好評的新演員Dylan如何物色，翁子光導演則笑指：「喺街到執返嚟㗎！」續指：「佢係我哋公司嘅朋友個仔，我哋試鏡過好多演員、素人，都未搵到一個啱嘅，最後我哋有個同事話佢好似我口中需要嘅形象，見到相又真係幾似！」連Dylan也追問：「即係邊種人？」翁導則表示：「A貨許光漢囉！講笑啫，佢有一種令人好舒服、好清徹嘅感覺。」Dylan聽到翁導的玩笑，隨即怕醜表示：「唔似唔似，許光漢靚仔好多！」

翁子光笑言蘇文濤似「A貨許光漢」！（葉志明 攝）

早前有率先在東京電影節及香港少量優先場觀映的觀眾，劇透有MIRROR成員Edan呂爵安在結尾客串現身、飾演成年版厚明的驚喜！導演翁子光回應請Edan客串的原因時表示：「因為我唔剩係一部戲搵佢，今年我監製咗一部電影（《紙盒藏屍》暫名）都係由Edan主演！我一路都好欣賞佢，之前拍《死屍死時四十四》、《過時．過節》同《闔家辣》好多部電影都覺得佢演得幾好！我覺得佢喺電影發展方面搵到自己嘅定位！」

翁子光透露今年亦有另一部監製作品請Edan主演。（葉志明 攝）