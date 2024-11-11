古天樂音樂事業有新搞作　韓國全新音樂綜藝驚見「Louis Koo」

演員及歌手出身的古天樂，近年專注電影發展，已甚少涉獵音樂事務。最為人記得已經是2018年，接受麥浚龍邀請與謝安琪合唱《(一個男人) 一個女人和浴室》，最後更憑此曲奪得該年度的「我最喜愛的男歌手」。雖然古天樂已甚少再開金口，但原來其對音樂的熱誠未減退，而且更燃燒到韓國。最近一個韓國音樂綜藝節目《Moving Voices》，就驚見古天樂的英文名「Louis Koo」。



古天樂一直推動香港影業發展，近年更擴展至韓國。（陳順禎攝）

古天樂最近忙於拍攝賀歲片《臨時決鬥》，原來同一時間音樂項目上都有新搞作。（陳順禎 攝）

節目會到世界各地取景，其中一集就去到西班牙。（影片截圖）

該節目於韓國免費電視KBS第二頻道（KBS 2TV）播出，所謂「Moving」，就係行走中、出外的意思，一把把來自韓國Kpop界的靚聲，去到世界各地作街頭Busking，與當地的音樂人交流。節目專誠到歐洲拍攝，其中一集去到西班牙，出席的歌手有女團MAMAMOO主唱華莎（Hwasa）、雙人女聲The Barberettes的安信愛等。德國篇有前女團miss A成員秀智（Suzy）、全能唱作人鮮于貞娥等。

女團MAMAMOO主唱華莎（Hwasa），都有在節目中亮相。（影片截圖）

出席的歌手會跟當地人作音樂交流。（影片截圖）

講到呢度，仲未有古天樂出現，到底古生係咪會跟隊去到歐洲Busking呢？其實古生就唔會出現，不過在節目的片尾Credit，就見到「天下一集團」（One Cool Group）的Logo，而在執行監製一欄，更有古生的英文名「Louis Koo」。原來該節目天下一有份投資，而天下一發言人回覆《香港01》查詢時表示︰「集團不單發展電影項目，亦一直致力作出多方向發展。近年韓國綜藝表現出色，希望透過今次合作吸收經驗，最後可以將其獨特風格和豐富內容，融合到本地製作當中。」

節目的片尾Credit，見到「天下一集團」（One Cool Group）的Logo，以及在執行監製一欄，見到古生的英文名「Louis Koo」。（影片截圖）

其實天下一集團近年都有向音樂事業發展，成立天下一音樂One Cool Music，為張蔓莎、林愷鈴出歌，而胡子彤近日亦推出首支單曲。除此以外，年初更成功邀請日本一代歌姬中島美嘉來港開兩場演唱會。