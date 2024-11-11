破地獄｜黃子華又有機破紀錄　盤點歷年票房有套同劉青雲得5位數

黃子華近年一年一套電影，亦成為了票房的保證，上年一套《毒舌大狀》打破港產片在香港的票房最高紀錄。最近上映的《破·地獄》亦非常厲害，未夠兩日已經收得1500萬，隨時又會打破自己的紀錄。

黃子華又有機會破紀錄。（《破．地獄》劇照）

大家都知道黃子華以前是票房毒藥，成績慘不忍睹，是近年才有如此大的轉變。以下立即帶大家睇睇黃子華過去主演電影的票房數字，最後一套與好兄弟劉青雲拍住上，但票房卻低得驚人。

1.15億 2023年《毒舌大狀》（劇照）

7734萬 2022年《飯氣攻心》（劇照）

4470萬 2018年《棟篤特工》 由黃子華、佘詩曼合演。（劇照）

2940萬 2020年《乜代宗師》由黃子華、劉心悠合演。

945萬 1994年《三個相愛的少年》 由黃子華、劉青雲、葛民輝、吳倩蓮合演。

398萬 2000年《唔該借歪》 由黃子華、葉德嫻、袁詠儀合演。

389萬 1993年《情人知己》 由梁朝偉、羅美薇和袁詠儀合演，黃子華擔任故事、編劇及領銜主演。

343萬 1998年《亞李爸爸‧兩個大盜》 由黃子華、張達明、湯盈盈、黎耀祥合演。

251萬 2007年《嚦咕嚦咕對對碰》 由黃子華、張達明、李璨琛、李彩華、江若琳、盧巧音合演。

127萬 2001年《男歌女唱》 由黃子華、梅豔芳、許紹雄合演。

101萬 2006年《情意拳拳》 由黃子華、應采兒、吳天瑜、安志傑合演。

97萬 1994年《沙甸魚殺人事件》 由黃子華、溫碧霞、潘芳芳、陳佩珊、廖啟智合演。

44萬 1995年《空中小姐》 由黃子華、周嘉玲、陳豪合演。

17萬 2002年《一蚊雞保鑣》 由郭羨妮、許紹雄、苑瓊丹、木星、黃秋生、李力持合演，黃子華自編自導自演。