焚城｜劉德華化身觀眾入場送驚喜　應何啟華要求後日齊加碼謝票

何啟華 劉德華 林家熙 梁仲恆 黃愷傑 王敏德 周文健齊為《焚城》謝票。

《焚城》截止昨日（10號）為止票房衝破2千萬，戲中飾演環保專家范偉立的劉德華，昨日神秘現身戲院跟《焚城》團隊何啟華、梁仲恆 、王敏德、周文健、林家熙、黃愷傑等合體。由於電影公司沒有泄露任何風聲，所以包括演員和觀眾對華仔出現不知情，直至他在觀眾席舉手發問剎那，大家才發現他的身影，令現場所有觀眾都尖叫起來，特別為華仔忠粉阿Dee帶來驚喜，兩位「華Dee 」終於公開場合碰頭。

Dee再與偶像同框，開心到暈。

華仔對向身邊的幾位新演員，跟觀眾說：「多謝你哋支持香港電影及我哋一班新嘅演員，佢哋就係我哋香港電影嘅未來！」現場觀眾也報以掌聲支持。雖然在戲中跟一班年輕演員，一起演出的場口有限，有些甚至沒有同場演出，但華仔坦言一直都有從劇組人員得知這班消防員，由開始練習到拍攝時的過程和經歷，他欣慰的讚賞說：「知道你哋嘅努力，非常好！你係我哋嘅未來！」

13號再一齊謝票。

身為華仔忠粉的阿Dee 早前在社交平台曾發文表示跟兒時偶像一齊合作是一件很夢幻的事。昨日跟偶像一起同場謝票也令他驚喜萬分。阿Dee在謝票完結前，突然舉手問偶像能否再有機會再一齊謝票，一句：「你安排，我聽！」令阿Dee再一次感到驚喜，且約定偶像13號謝票場見。