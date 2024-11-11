破．地獄︱開畫週末創下香港電影9項紀錄　10萬人爭崩頭首日入場

由陳茂賢執導兼親自執筆，英皇電影《破·地獄》現正上映，今日單日即時話票房收報$2,764,404，累積票房近1900萬。電影由黃子華、許冠文（Michael）、衛詩雅（Michelle）、朱栢康及周家怡領銜主演，秦沛、金燕玲、韋羅莎、梁雍婷、白只、鍾雪瑩等聯合演出。全城期待的《破．地獄》在剛剛過去的開畫週末正式上映，不僅吸引了廣大觀眾進場欣賞，重現久違的戲院人潮，更打破多項香港電影紀錄，成為2024年全港最矚目的電影之一。

許冠文、黃子華新作《破．地獄》開畫週末創下香港電影9項紀錄！（《破．地獄》電影劇照）

《破．地獄》在11月9日首日上映便創下「史上最高香港電影開畫票房」紀錄，收入高達$7,466,387，超越了之前2016年由《寒戰2》保持的紀錄。

《破．地獄》在11月9日首日上映便創下「史上最高香港電影開畫票房」紀錄，超越2016年由《寒戰2》保持的紀錄。（《破．地獄》電影劇照）

此外，《破．地獄》以107,344人次拿下了「香港電影開畫日最高入場人次」；而在「香港電影單日最高入場人次」方面，《破．地獄》亦以108,599人次再次奪冠。

《破．地獄》上映第一日，超過10萬人爭崩頭入場睇！（《破．地獄》電影劇照）

《破．地獄》開畫週末所創之紀錄：

1. *香港電影開畫日最高票房*

- No.1 《破·地獄》 – $7,466,387

- No.2 《寒戰2》 - $5,453,225

2. *香港電影開畫日最高入場人次*

- No.1 《破·地獄》 – 107,344

- No.2 《寒戰2》 - 76,312

3. *香港電影最高開畫日累積票房*

- No.1 《破·地獄》 – $8,632,982

- No.2 《紀念日》 - $8,114,466

4. *香港電影開畫日最多場次*

- 開畫日場次逾1000場

5. *香港電影單日最高入場人次*

- No.1 《破·地獄》 – 108,599

- No.2 《寒戰2》 – 106,774

6. *2024 中西片開畫日最高票房*

- No.1 《破·地獄》 – $7,466,387

- No.2 《九龍城寨之圍城》 – $5,199,591

7. *2024 中西片開畫日最高入場人次*

- No.1 《破·地獄》 – 107,344

- No.2 《九龍城寨之圍城》 – 75,247

8. *2024 中西片單日最高票房*

- No.1 《破·地獄》 – $7,522,662

- No.2 《死侍與狼人》 – $6,218,969

9. *2024 中西片單日最高入場人次*

- No.1 《破·地獄》 – 108,599

- No.2 《九龍城寨之圍城》 – 79,437

導演陳茂賢得知喜訊，導演陳茂賢表示：「見到《破．地獄》喺開畫週末獲得咁好嘅成績，我覺得非常鼓舞。謝票時聽到觀眾嘅分享都十分窩心，衷心希望可以透過《破．地獄》傳遞到更多正面嘅訊息同力量畀觀眾。」

陳茂賢導演表示《破．地獄》在首日取得好績，非常鼓舞。（葉志明 攝）

而演出備受激讚嘅女主角衛詩雅亦分享了她的感受：「能夠參與呢部戲係一個十分珍貴嘅經歷，上映後睇到觀眾嘅反應同熱烈迴響，對我嚟講係一個好大的肯定。一切都歸功於導演，以及台前幕後所有團隊嘅努力，感謝每一位入場觀眾嘅支持。」