《破‧地獄》勁吸內地客來港買飛入場　澳門同樣受惠︰快引進定檔

英皇電影出品的《破‧地獄》，由黃子華、許冠文（Michael）、衛詩雅（Michelle）、朱栢康及周家怡領銜主演，陳茂賢編劇兼執導，現正上映。電影上畫前已萬眾期待，而正式上畫更大破香港電影史上開畫日票房紀錄，短短兩日更大收2000萬票房，氣勢一時無兩。而電影的吸引力，更成功讓一群內地影迷南下消費。

電影《破‧地獄》舉行了兩星期優先場，口碑強勢，令開畫場次大破紀錄。 （《破地獄》劇照）

二人起初因為處事方針，合作不咬弦。（《破地獄》劇照）

最後因為合唱南音，冰釋前嫌。（《破地獄》劇照）

由於《破‧地獄》不是中港合拍電影，需要以引進方式上畫，所以電影會在香港率先上映，而內地上映日則再作安排，但正正因為未能同步上映，令一群心急的內地影迷，連日來以自由行來香港及澳門先睹為快，成為近期南下最佳活動。

黃子華跟許冠文一家人食飯場戲，非常精彩。（《破地獄》劇照）

電影《破‧地獄》以香港獨一無二的殯儀業做主題，探討生死，亦細看傳統中國人的家庭觀念。雖然破地獄這儀式在廣東省一帶都有流傳，但對大部分觀眾而言都非常新鮮，加上電影好評如潮，反應非常熱烈。從小紅書的帖文可見，不少觀眾是從內地南下到香港或澳門買飛入場。而觀後感亦以正評為主。

有人單看了預告及好評，便決定要來港看︰「我！看！定！了！訂票直奔香港又一城」有影迷看畢就是一句︰「太好哭了吧！」亦有影迷欣賞在香港的觀影感受︰「在香港看電影體驗感很好，幾乎滿座的，但全程除了擦鼻子，沒別的聲音了。」

不過更多人的心聲是︰「拜託阿里快快引進定檔！」而電影雖然未有在內地上畫，但內地的電影評分網站「豆瓣」已有多達600條評論，而評分亦獲8.7的高分。同期上畫的《焚城》為7.5分。