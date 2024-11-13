《無拘飛祥》香港傷殘人士權益鬥士　輪椅無阻意志活出自主人生

剛舉辦完的《第21屆香港亞洲電影節》，一部紀錄片《無拘飛祥》成功引起觀眾關注。這部結合實拍和動畫的電影，是一部關於已故香港殘疾平權先鋒羅偉祥（祥仔）的紀錄片。患有先天性大腦麻痺症、四肢難以動彈的他，從未接受身體障礙的限制，更積極為殘疾人士爭取權益，活出勵志人生。

故事的主角羅偉祥（祥仔），因為出生時缺氧一分鐘，換來是要終生在輪椅上度過。（《無拘飛祥》劇照）

《無拘飛祥》由香港新銳導演蘇家榆執導，奧斯卡最佳紀錄短片獎得主楊紫燁擔任創意監製及策劃人。而故事的主角羅偉祥（祥仔），因為出生時缺氧一分鐘，換來是要終生在輪椅上度過。他在沒有電梯的徙置大廈長大，家人外出工作時只好獨留他在家中，以肚皮貼地過日子，與老鼠爭食談心「做朋友」成為他的生活日常。足不出戶的他，外面的世界就是抬頭看到天井的那片天空。雖然母親承諾「我會養你一輩子」，但祥仔並不甘心成為家庭和社會的包袱，決意引發自己的潛力。

輪椅限制了祥仔的舉動，但限制不了他的行動，一生致力為傷殘人士爭取權益。（《無拘飛祥》劇照）

歧視問題雖令他在求職路上屢受挫折，但他一直努力不懈，他將筆綁在手上、用唇頂著寫字通過公開考試，又成功成為香港首位坐輪椅的保險從業員，更積極參與傷殘人士福利政策倡議工作，致力改善他們的生活質素，宣揚獨立自主，實踐傷殘人士生活自由。在生命的最後幾年，他面對無力掌控的衰老和死亡，仍然堅守「獨立自主生活」的原則，並留下了一項未完成的遺願︰建立一個由殘疾人士營運的圖書館，讓他們能在無障礙環境內就業和服務大眾。