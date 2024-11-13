黃子華爆文雋曾激嬲陳百祥　踩上商台要求隻揪︰仲帶埋兩個記者嚟

資深電影人文雋的YouTube頻道《文雋講呢啲講嗰啲》，最新一集請到黃子華做嘉賓，原來二人早有交情，並相約好要上其頻道做一次節目，而文雋亦成功向觀眾找數。不過當文雋講到在商台開咪的經歷時，黃子華突然爆出一單黑歷史，要求文雋親自詳細講一次，而呢單黑歷史原來關於阿叻陳百祥曾直踩商台，要求同文雋隻揪，到底叻哥所為何事嬲到咁？【點擊睇片】

文雋向觀眾找數，請到黃子華做嘉賓接受訪問。(影片截圖)

講起在商台的經歷，黃子華突然醒起一單關於文雋與陳百祥的傳聞，立即要求當事人詳細講一次。(影片截圖)

文雋自稱這單為黑歷史，但都不介意分享。話說當時他逢星期一晚，會跟林紀陶和已故的林超榮講笑話，講下電影圈趣聞，同一時間他又會在不少報章上寫專欄，其中一份在《明報》的專欄，以分析電影票房，及細談娛圈趣聞為主。當年陳百祥因為在TVB主持一個遊戲節目《運財至叻星》大受歡迎，大破收視紀錄，連帶開拍一部同名的賀歲片，而其主題曲《我至叻》又唱到街知巷聞，仲出埋唱片，可謂事業另一高峰。

文雋形容這單為黑歷史。(影片截圖)

當年陳百祥主持的遊戲節目《運財至叻星》大受歡迎，同年更推出賀歲片。(影片截圖)

文雋看到這現象，連《我至叻》都上到勁歌金榜，有感而發。文雋︰「於是我手多，就寫咗句︰『如果呢個樂壇，連陳百祥嘅歌都可以上榜呢，咁我哋個樂壇……下刪500字。』當時佢睇到之後好嬲。」

事源當年陳百祥首《我至叻》唱到街知巷聞，令文雋有感面發。(影片截圖)

當時文雋都未講出真實感受，只以「下刪500字」來形容。(影片截圖)

此刻黃子華亦打趣道︰「下刪500字可以係讚美的字呢？」文雋續說︰「當時係有個留白畀大家，而就在我做節目期間，他突然跟秀姑（陳百祥太太黃杏秀），帶埋一、兩個記者直闖直播室，我唔記得係開咪前定開完咪，就在𨋢口相遇，他就立即開口罵︰『文雋你做咩咁寫？』而當時秀就同我講︰『叻哥，真係好嬲呀！佢好嬲呀！』」

當時陳百祥帶同太太黃杏秀，以及一兩名記者直踩商台找文雋，聲稱要「隻揪」。（資料圖片）

最終當然沒有真係隻揪，文雋覺得他只是想當面對質，要個說法。而他就顯得非常無奈︰「黃杏秀同我講時，我咪哦！哦！哦！我有咩好講呀？只係一篇文章。」而文雋亦表示在辦公室已收起相關的報道，有需要時可以拿出來對質。