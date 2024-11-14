黃百鳴《記憶棉》意外大熱　早向MC張天賦下戰書︰我會唱你嘅歌

早前，網上瘋傳黃百鳴在大唱MC張天賦的《記憶棉》影片，令大家意外發現百鳴哥再唔係30幾年前，在《家有囍事》唱《相逢何必曾相識》的五音不全，而是有板有眼擁有個人特色的「中年好聲音」。《香港01》專誠找到黃百鳴做專訪，大談自己的歌唱心得，原來他早就在MC張天賦演唱會後台，已當面下戰書︰「我會唱你嘅歌！」至於另一條邊打鼓邊唱的《愛情陷阱》影片，就是一趟血與汗的成果見證。

斷想不到，有一日會因為唱歌而訪問黃百鳴老闆。（麥超憶 攝）

自評︰唱得唔好！

影片獲瘋傳，當然是意料之外︰「諗住玩嘅心態，估唔到大家反應咁好。」坊間都大讚百鳴哥唱得有特色，有個人風格，那麼自評又如何呢？「唱得唔好！我冇特別去練歌。」事實上黃百鳴一直喜歡唱歌，但他不喜唱卡拉OK，只愛唱Live Band。「我鍾意去舊式live band地方唱，唔鍾意唱卡拉OK，覺得好被動，要跟住音樂唱，Live Band就唔同，要佢哋跟住我。」

百鳴真係一鳴驚人，成功奪取《記憶棉》成個人名曲。（影片截圖）

早向MC下戰書

唱歌原來是百鳴哥一直以來的最佳減壓活動，但因為3年前疫情來襲，不少歌廳都被逼關門，在苦無地方獻唱下，諗起自己整番間Band房唱個夠。「平時都歡迎大家上嚟夾Band，甚至打完邊爐再唱歌都得，鍾意唱乜就唱乜。」就是這份隨意，唱得好與差大家都不用太介意。

除了MC的個人演唱會，剛剛跟阿Jer開的音樂會，黃老闆都有前往欣賞，會唔會已經成為「賦二代」。（網上圖片）

至於點解唱《記憶棉》，事源當時拍攝甄子丹主演的電影《誤判》，找了MC飾演一角，後來MC開演唱會都有請百鳴哥去欣賞。「首歌係睇MC演唱會時聽到，覺得好好聽又唱得好好，我入到後台探班時，仲講笑話︰『我會唱你嘅歌！』於是返到Band房問琴師識唔識MC啲歌，佢正正話識一隻叫《記憶棉》，我就叫佢彈熟佢，我又返去練熟佢，下次夾Band唱。點知當日琴師病咗，臨時搵咗位老人家做替工，他未聽過首歌，但都冇所謂，大家志在玩，在大家都練得唔算太熟下，我唱嗰陣都覺得甩甩地板，但唔理啦，追番就可以。」

影片獲瘋傳，百鳴哥當日都出Po多謝大家畀面。（網頁截圖）

參加歌唱比較被叮走

事實上，黃老闆年輕時都有參加歌唱比賽，結果一叮成烙印。「當時真係一盆冷水照頭淋，自始都冇再唱歌。直至做電影，先參與創作電影歌曲。」在多首電影歌曲中，要數最深刻必然是電影《開心鬼》主題曲。「當時幫我做音樂嘅係林慕德，我叫佢幫我作隻主題曲，但佢好忙冇時間叫我先寫歌詞，我從未試過先有詞後有曲，於是又試下。原來又得喎，因為套戲係我哋拍，故事都係我哋搞，於是填晒套戲嘅主題落去︰『為人樂觀無閉翳 開開心心最棧鬼』結果好聽仲Hit咗，所以印象最深。」

邊打鼓邊唱《愛情陷阱》，原來是黃老闆苦練的成果。（影片截圖）

至於另一條片，見到黃老闆邊打鼓邊唱《愛情陷阱》，原來都有段故。「冇Band房前我係完全唔識打鼓，到有Band房就覺得打鼓好有型，如果學識邊打邊唱就好，所以就開始學。起初學極唔識，但我性格就係唔會放棄，於是會一個人返去Band 房，擴音機都未識開，照打無聲鼓，將隻歌練熟。當然因為《愛情陷阱》這首歌比較熟，可以唔睇歌詞都識唱，就搵呢首試下玩下。」

不過這兩條片可能會成為絕響。「我冇諗過有人會拍低仲放埋上網，所以自此之後，我拜託大家，嚟唱歌我歡迎，但唔好拍片，可以令大家唱得自由啲，冇咁大壓力。」事實上，今次訪問前，本想邀請老闆再到Band房大展歌喉，但都一一拒絕，看來這半首《記憶棉》大家要好好珍藏起來，日後在記憶棉內想起百鳴哥。