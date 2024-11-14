破．地獄︱導演解釋剪走黃子華家庭戲原因　爆加長版有呢位演細佬

由許冠文、黃子華、衛詩雅、朱柏康主演的《破．地獄》，昨日（13日）票房已衝破2500萬，成績相當彪炳，亦贏盡口碑。日前陳茂賢導演出席謝票場，有觀眾就問到，為何主題曲《普渡眾生》MV中，有一幕影住黃子華望海，但電影中卻未見這一幕。

《破．地獄》開畫當日，已創下9項電影紀錄。（劇照）

有觀眾在謝票場問陳茂賢導演，為何電影中不見主題曲《普渡眾生》MV中，黃子華望海這一幕。（MV截圖）

陳茂賢回答觀眾時表示中間確實有抽走部份劇情，這說法亦與他之前在訪問中提到《破 •地獄》剪了49個版本吻合。他續說：「都希望將來係會擺返落去，我希望有加長版，所以我不斷叫大家祈禱嘅原因就係咁喇。我成個戲都講原生家庭，有啲關於道生（黃子華飾）原生家庭嘅戲我係剪走咗，仲有一個同我合作咗好多次嘅演員係有份做，但因為片長篇幅所限我掹走咗，但我好努力擺返佢落去，呢個要你哋祈多啲禱。」

陳茂賢導演解釋自己確實抽走了有關黃子華原生家庭的戲份。（Threads@randompostie）

陳茂賢導演叫觀眾多祈禱，希望可以有加長版。（資料圖片/葉志明攝）

他表示自己是認真的，亦在整理當中，他說這些有關黃子華家庭的戲，有周家怡與另一位演員的戲份，觀眾叫喊：「岑珈其！」導演即問：「點解你會知㗎？」並承認飾演子華家人的，正是岑珈其。

岑珈其其實有出席《破．地獄》的開鏡儀式，雖然公映版本不見他，但片尾鳴謝欄有他。（資料圖片）

其實這個不難推斷，一來《破 •地獄》片尾有鳴謝岑珈其，二來二人過往亦曾在《不日成婚》系列合作，而且岑珈其在1月時，其實有份出席《破 •地獄》開鏡儀式。有消息指，岑珈其在戲中飾演黃子華細佬。