破．地獄︱兩具遺體製作曝光熙雯靠3D打印　甄茵兒子耐心化潰爛妝

香港殯儀題材電影《破．地獄》，由陳茂賢執導，兩代笑匠許冠文與黃子華攜同衛詩雅、朱栢康、金燕玲、周家怡、秦沛、梁雍婷及韋羅莎等主演。電影日前已於香港正式上映，更在五日內衝破3000萬元票房，大受觀眾歡迎！《破．地獄》突破港產片題材極限，直接觸碰死亡與殯儀的禁忌，電影中亦寫實地呈現殯儀習俗中的禮節，包括為先人化妝、於義莊為先人進行清潔等衝擊畫面！

黃子華在《破．地獄》劇情中，有詳細地處理先人遺體的過程細節，相當逼真！（《破．地獄》電影劇照）

《破．地獄》上映第一日，超過10萬人爭崩頭入場睇！（《破．地獄》電影劇照）

《破．地獄》大受觀眾歡迎，被讚揚每項有關殯儀的細節都鉅細無遺地呈現。其中，在電影裡飾演白只太太、梁雍婷同性密友的先人熙雯，原來由一位女演員透過特技素描、利用3D打印技術打造皮囊，間接地演出電影。負責為《破．地獄》擔任特技化妝師的Wilfred Wan於社交媒體上分享製作過程：「今次最大的挑戰就是熙雯的遺體特別道具（妝前），導演希望熙雯的屍體和禮儀師進行遺體化妝時可以進行互動；包括：注射空氣令開眼的假屍體同時合上眼睛；塞棉花到兩邊面部，使其肌肉膨脹；用小木棒撐著下巴，令屍體的頭部抬高。所以熙雯的特別道具假頭入面就利用咗好多3d打印嘅技術去製作多重的機關設計以達至上述效果。」更笑言自己在床下操控遺體，一定程度上與黃子華有對手戲份。

入場收看過《破．地獄》的觀眾，相信會對熙雯感到印象深刻。（Kita Wilfred Facebook圖片）

特技化妝師Wilfred在社交媒體上分享熙雯遺體的製作過程。（Kita Wilfred Facebook圖片）

特技化妝師Wilfred在社交媒體上分享熙雯遺體的製作過程。（Kita Wilfred Facebook圖片）

特技化妝師Wilfred在社交媒體上分享熙雯遺體的製作過程。（Kita Wilfred Facebook圖片）

特技化妝師Wilfred在社交媒體上分享熙雯遺體的製作過程。（Kita Wilfred Facebook圖片）

特技化妝師Wilfred在社交媒體上分享熙雯遺體的製作過程。（Kita Wilfred Facebook圖片）

特技化妝師Wilfred在社交媒體上分享熙雯遺體的製作過程。（Kita Wilfred Facebook圖片）

特技化妝師Wilfred在社交媒體上分享熙雯遺體的製作過程。（Kita Wilfred Facebook圖片）

特技化妝師Wilfred在社交媒體上分享熙雯遺體的製作過程。（Kita Wilfred Facebook圖片）

特技化妝師Wilfred在社交媒體上分享熙雯遺體的製作過程。（Kita Wilfred Facebook圖片）

特技化妝師Wilfred在社交媒體上分享熙雯遺體的製作過程。（Kita Wilfred Facebook圖片）

特技化妝師Wilfred在社交媒體上分享熙雯遺體的製作過程。（Kita Wilfred Facebook圖片）

特技化妝師Wilfred在社交媒體上分享熙雯遺體的製作過程。（Kita Wilfred Facebook圖片）

特技化妝師Wilfred亦在拍攝現場親自操控熙雯，完成戲份的拍攝。（Kita Wilfred Facebook圖片）

特技化妝師Wilfred亦在拍攝現場親自操控熙雯，完成戲份的拍攝。（Kita Wilfred Facebook圖片）

特技化妝師Wilfred亦在拍攝現場親自操控熙雯，完成戲份的拍攝。（Kita Wilfred Facebook圖片）

熙雯的遺體在逼真程度十足，令Wilfred亦表示：「每次望住熙雯，總覺得佢會擘大眼。」而熙雯倒模製作的「原型人物」，真人為九十後靚女演員陳佩欣（Katrina），在《破．地獄》以另類身分參演之餘，Katrina原來更曾與「國際巨星」交往，來頭不少。此前，Katrina曾參與真人騷《廣告女皇》，更在電視節目《戀講嘢》其中「巨星X係我前度」裡談到初戀男友，透過節目中自爆的五個線索，被發現原來為到韓國發展的王嘉爾！

熙雯的真身Katrina陳珮欣，原來是一位90後美女演員！（Katrina IG圖片）

熙雯的真身Katrina陳珮欣，原來是一位90後美女演員！（Katrina IG圖片）

熙雯的真身Katrina陳珮欣，原來是一位90後美女演員！（Katrina IG圖片）

熙雯的真身Katrina陳珮欣，原來是一位90後美女演員！（Katrina IG圖片）

Katrina陳珮欣更曾於電視節目中自爆初戀男友為赴韓國發展的王嘉爾！（王嘉爾IG圖片）

在熙雯以外，《破．地獄》裡另一位先人「甄茵兒子」，則由小演員楊子漮演出。劇情中，甄茵兒子因為離世後未有即時處理，造成多個部位潰爛，而特技化妝師Wilfred亦利用特製假皮，在小演員楊子漮身上添加潰爛效果，黑色呈漿的視覺效果相當逼真！而Wilfred分享花絮照片時，亦大讚子漮在拍攝現場相當耐心等候化妝過程，非常叻仔！

《破．地獄》特技化妝師Wilfred與小演員楊子漮。（Wilfred facebook圖片）

小演員楊子漮耐心地等候漫長的特技化妝過程。（Wilfred facebook圖片）

屍體潰爛的特技化妝相當逼真！（Wilfred facebook圖片）

屍體潰爛的特技化妝相當逼真！（Wilfred facebook圖片）