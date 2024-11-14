帝國驕雄2︱英王查理斯親臨首映　御用賓利直駛上紅地氈足顯氣派

荷里活史詩動作電影《帝國驕雄2》（Gladiator II），由殿堂級導演列尼史葛（Ridley Scott）執導，延續2000年榮獲「最佳電影」及「最佳男主角」等五項奧斯卡大獎的經典作品，並由全新卡士主演，包括影帝丹素華盛頓（Danzel Washington）及新生代型男Paul Mescal。《帝國驕雄2》於英國倫敦當地時間昨晚（13日）舉行首映禮，導演列尼史葛攜同一眾男女主演出席外，更獲得英王理查斯親臨加持，排場相當盛大！

《帝國驕雄2》由列尼史葛執導，丹素華盛頓及Paul Mescal主演。（視覺中國）

《帝國驕雄2》昨晚舉行首映禮，列尼史葛攜同男主角Paul Mescal、丹素華盛頓、Pedro Pascal及女主角Connie Nielsen等演員一同亮相。（視覺中國）

英王查理斯激罕亮相《帝國驕雄2》首映禮，成為全晚最尊貴嘉賓！（視覺中國）

Paul Mescal主演列尼史葛執導新作《帝國驕雄2》，飾演男主角Lucius。（《帝國驕雄2》電影劇照）

Paul Mescal主演列尼史葛執導新作《帝國驕雄2》，飾演男主角Lucius。（《帝國驕雄2》電影劇照）

在《帝國驕雄2》首映禮上，英王查理斯作為皇室成員兼全晚最尊貴嘉賓，在最高規格的排場下亮相紅地氈。英王查理斯乘坐酒紅色的王室御用賓利坐駕，長驅直進會場之中，極具皇室氣派！查理斯在紅地氈上跨下坐駕後，親民地與紅氈上一眾演員握手。

英王查理斯乘坐御用賓利座駕，長驅直入駛上紅地氈之上，盡顯英王氣派！（視覺中國）

英王查理斯乘坐御用賓利座駕，長驅直入駛上紅地氈之上，盡顯英王氣派！（視覺中國）

英王查理斯乘坐御用賓利座駕，長驅直入駛上紅地氈之上，盡顯英王氣派！（視覺中國）

英王查理斯乘坐御用賓利座駕，長驅直入駛上紅地氈之上，盡顯英王氣派！（視覺中國）

進入首映會場後，查理斯亦先後與導演列尼史葛、男主角Paul Mescal、丹素華盛頓、Pedro Pascal及女主角Connie Nielsen等演員逐一握手。《帝國驕雄2》能夠得到英王查理斯親臨首映加持，足顯作為英國殿堂級導演列尼史葛在英美影壇的影響力，亦為歷史背景濃厚的新作打響頭炮！

英王理查斯先後逐一與導演列尼史葛、男主角Paul Mescal、丹素華盛頓、Pedro Pascal等演員握手。（視覺中國）