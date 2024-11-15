美國隊長4︱元祖美隊制服成首粒曝光彩蛋 網民：可能要著細碼版
撰文：莫匡堯
出版：更新：
2025年最備受期待的Marvel超級英雄作品《美國隊長4：勇敢新世界》（Captain America：Brave New Wolrd）日前推出最新預告片，並鎖定明年2月12日在全球上映！《美國隊長4：勇敢新世界》在基斯伊雲斯（Chris Evans）飾演的原美國隊長Steve Rogers「畢業」後再度推出，並由安東尼麥奇（Anthony Mackie）飾演的鷹隼接受，是他首部個人主演的Marvel電影。
安東尼麥奇在《美國隊長4：勇敢新世界》裡以全新戰甲登場，裝備結合美國隊長的招牌盾牌與鷹隼的滑翔翼，漆上美國國旗藍白紅顏色後，非常新鮮及具標誌性！加上預告中，老牌演員「福伯」夏里遜福（Harrison Ford）飾演的美國總統兼紅巨人現身，旋即掀起一眾Marvel粉絲熱烈討論。討論期間，更有眼利網眼留意到一項關於制服的細節，更以此大開玩笑！
有眼利網民在《美國隊長4：勇敢新世界》的最新預告及劇照中，發現安東尼麥奇除了以全新美隊裝備登場外，更復刻了2011年上映的《美國隊長：復仇者先鋒》（Captain America：The First Avenger）元祖制服，成為電影上映前的一大彩蛋！
然而有網民表示，新美國隊長安東尼麥奇，在身型上似乎與壯碩的基斯伊雲斯有一段距離，更笑言：「可能要穿上細碼制服，才能夠合身上陣戰鬥」相當幽默！其實在《美國隊長2》裡登場的安東尼麥奇，身型已經相當健碩，只是電影以基斯伊雲斯為男主角，曬肌肉的機會自然大減，觀眾亦可以期待他在今集健身的成果，比較兩代美國隊長之間的形象。