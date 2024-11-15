美國隊長4︱元祖美隊制服成首粒曝光彩蛋　網民：可能要著細碼版

2025年最備受期待的Marvel超級英雄作品《美國隊長4：勇敢新世界》（Captain America：Brave New Wolrd）日前推出最新預告片，並鎖定明年2月12日在全球上映！《美國隊長4：勇敢新世界》在基斯伊雲斯（Chris Evans）飾演的原美國隊長Steve Rogers「畢業」後再度推出，並由安東尼麥奇（Anthony Mackie）飾演的鷹隼接受，是他首部個人主演的Marvel電影。

安東尼麥奇飾演的「新．美國隊長」正式於預告片裡登場！（《美國隊長4：勇敢新世界》預告截圖）

安東尼麥奇以「新．美國隊長」裝甲現身預告！（《美國隊長4：勇敢新世界》預告截圖）

81歲夏里遜福加入Marvel宇宙，成為美國總統兼化身「紅巨人」！（《美國隊長4：勇敢新世界》預告截圖）

81歲夏里遜福加入Marvel宇宙，成為美國總統兼化身「紅巨人」！（《美國隊長4：勇敢新世界》預告截圖）

安東尼麥奇在《美國隊長4：勇敢新世界》裡以全新戰甲登場，裝備結合美國隊長的招牌盾牌與鷹隼的滑翔翼，漆上美國國旗藍白紅顏色後，非常新鮮及具標誌性！加上預告中，老牌演員「福伯」夏里遜福（Harrison Ford）飾演的美國總統兼紅巨人現身，旋即掀起一眾Marvel粉絲熱烈討論。討論期間，更有眼利網眼留意到一項關於制服的細節，更以此大開玩笑！

有眼利網民發現，安東尼麥奇於《美國隊長4：勇敢新世界》裡復刻了《美國隊長》首集的制服設計！（視覺中國）

有眼利網民發現，安東尼麥奇於《美國隊長4：勇敢新世界》裡復刻了《美國隊長》首集的制服設計！（視覺中國）

有眼利網民發現，安東尼麥奇於《美國隊長4：勇敢新世界》裡復刻了《美國隊長》首集的制服設計！（視覺中國）

有眼利網民在《美國隊長4：勇敢新世界》的最新預告及劇照中，發現安東尼麥奇除了以全新美隊裝備登場外，更復刻了2011年上映的《美國隊長：復仇者先鋒》（Captain America：The First Avenger）元祖制服，成為電影上映前的一大彩蛋！

基斯伊雲斯於2011年首次飾演Marvel超級英雄《美國隊長》。（《美國隊長》電影劇照）

安東尼麥奇在新一集《美國隊長4：勇敢新世界》亦復刻了基斯伊雲斯的經典設計。（視覺中國）

安東尼麥奇在新一集《美國隊長4：勇敢新世界》亦復刻了基斯伊雲斯的經典設計。（視覺中國）

然而有網民表示，新美國隊長安東尼麥奇，在身型上似乎與壯碩的基斯伊雲斯有一段距離，更笑言：「可能要穿上細碼制服，才能夠合身上陣戰鬥」相當幽默！其實在《美國隊長2》裡登場的安東尼麥奇，身型已經相當健碩，只是電影以基斯伊雲斯為男主角，曬肌肉的機會自然大減，觀眾亦可以期待他在今集健身的成果，比較兩代美國隊長之間的形象。

在《美國隊長2》裡登場的安東尼麥奇，雖然拍住基斯伊雲斯現身，但其實已經非常大隻！（美國隊長2》電影劇照）

在《美國隊長2》裡登場的安東尼麥奇，雖然拍住基斯伊雲斯現身，但其實已經非常大隻！（美國隊長2》電影劇照）