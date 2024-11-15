鄭秀文媽媽漸康復能走動　抽空撐港產片謝票激讚DEE哥何啟華

Sammi鄭秀文一向出名是孝順女，工作再忙都會抽時間與家人聚會，早前Sammi貼出輪椅照，透露媽媽身體出現狀況要出入醫院，近日鄭媽媽康復情況理想SAMMI心情都變得輕鬆，更驚喜力撐摯友劉德華新戲，點名大讚新演員表現。



Sammi鄭秀文與家人關係密切。（IG：@sammi_chengsauman）

Sammi鄭秀文與家人關係密切。（IG：@sammi_chengsauman）

Sammi鄭秀文指媽媽要出入醫院。（IG：@sammi_chengsauman）

10月尾時SAMMI上載一張舊輪椅照，透露媽媽身體出狀況「「經過兩天，媽咪情況有進展，藥物開始起作(用)了。在家休息，有胃口。腳能動了。」SAMMI十一月十五日再喜：「老媽子已經回復走動，不過行得確實不穩健。安全為上，姊姊已九秒九添置了一部「私人法拉利」給她。她一邊坐，一邊說：「好舒服啊！」😆（舉起V字手勢）而且還為「私人法拉利」粉飾一番。（獅子頭）以幽默看待人生每個景況。我記住了媽媽這份可愛。媽有時說：「身體確實日漸不好，但我心中有主同在，我不害怕。我生命早也交托主，很輕省。讓祂帶。」嗯。我懂。因為，我也是。🥰#人生最好最壞都會過去都不過是過程」

Sammi鄭秀文更新媽媽身體狀況。（IG：@sammi_chengsauman）

Sammi鄭秀文抽空為自己無份拍的電影《焚城》謝票，力撐港產片。（IG：@sammi_chengsauman）

Sammi鄭秀文抽空為自己無份拍的電影《焚城》謝票，力撐港產片。（IG：@sammi_chengsauman）

Sammi鄭秀文拎戲票出嚟證明自己真金白銀支持。（IG：@sammi_chengsauman）

另外SAMMI抽空為自己無份拍的電影《焚城》謝票，力撐港產片亦支持多年摯友劉德華，鄭秀文購票入場觀賞《焚城》，今次劉德華謝票場她更掏出戲票，證明自己真金白銀支持：「我覺得《焚城》非常之精彩，裡面有感動位，有緊張嘅情節，我覺得故仔好好，入面有好多訊息，好滿意，好滿意華仔你嘅演出呀！」說畢全場一同喝采，場面非常熱鬧。Sammi又再點名稱讚阿Dee何啟華表現：「你嗰段我好感動，演出得好好！」令阿DEE相當驚喜。

Sammi鄭秀文抽空為自己無份拍的電影《焚城》謝票，力撐港產片。（IG：@sammi_chengsauman）

Sammi鄭秀文抽空為自己無份拍的電影《焚城》謝票，力撐港產片。（IG：@sammi_chengsauman）

Sammi鄭秀文點名讚DEE哥何啟華。（IG：@sammi_chengsauman）