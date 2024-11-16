破地獄｜盤點7大電影金句　上畫後徹底改變行內人的見面語

英皇電影《破·地獄》，由黃子華及許冠文（Michael）主演，衛詩雅（Michelle）、朱栢康（朱康）、周家怡、秦沛、金燕玲等演出，陳茂賢執導、編劇，來到今日（15/11）票房更大收購3,500萬，氣勢如虹。而戲中對白亦成為大家的金句，偶然都會講兩句，甚至影響到行內人士今時今日見面時打招呼嘅第一句說話。



許冠文、黃子華新作《破．地獄》開畫週末創下香港電影9項紀錄！（《破．地獄》電影劇照）

「婚禮和喪禮的本質都是一樣，只不過是一場show」

故事講黃子華原本是做籌辦婚禮生意，但因為生意欠佳，欠下巨債要轉行做殯儀。以為是互相抵觸的生意，但原來本質都是一樣，都是令客人開心，都是一場Show。

「在世的人的感受才是最重要的」（《破地獄》劇照）

「在世的人的感受才是最重要的」

葬禮看似是為死人服務，其實更重要是為生人服務，死者而已，反之留下來的人才更需要關心其感受和想法。能夠與逝者作個告別式，是一個句號，亦是對生人的一個新開始。

殯儀，是一文一武的行業。（《破地獄》劇照）

「有機會來到這個世界已經賺了，何必介懷甚麼時候下車，不如好好欣賞沿途的風景。」

《破‧地獄》以一程車來形容人生在世匆匆的幾十年，有時為了一些執念令人一時眼盲，看不到應有的風光。與其在意可以生到何時？何不好好生活享受其中。

「婚禮和喪禮的本質都是一樣，只不過是一場show」（《破地獄》劇照）

「生人都需要破地獄，生人都有好多地獄」

破地獄就是一種救贖，逝者被打到地庫，要以這儀式作出拯救，同樣生人都有好多困局要破，面對人生種種難題，能否跨越不能承受的痛，才是一大命題，能夠幫一把替大家破一場生人的地獄，都是一場功德。

「生人都需要破地獄，生人都有好多地獄」（《破地獄》劇照）

「最重要的是對得起自己，對得起別人。」

己所不欲，勿施於人，能夠做到將心比己，這個世界都會漂亮一點。

「Hello文」

許冠文戲中角色叫郭文，因為事事堅執，不屑同行的不專業，故被視為不近人情，以粗口諧音稱呼他做「Hello文」，相信自此叫阿文的朋友，大家機會多一個花名。

許冠文在戲中的花名叫「Hello文」。(《破・地獄》劇照)

「你都要當自己是寶」

電影壓軸是許冠文飾演的郭文，讀出寫給女兒的一封信，將多年來的誤會一一化解，其中講到女兒的名字「文玥」，「玥」即是「珍寶」，而「文玥」即是「文哥的珍寶」，並提醒她要把自己視作珍寶，好好愛惜自己。

衛詩雅戲中的名字「文玥」，「玥」即是「珍寶」，而「文玥」即是「文哥的珍寶」。（《破地獄》劇照）

一改行內人見面語

一個名為「賣梧材的男孩」的專頁，由從事殯儀業務的行內人主理，版主便表示《破.地獄》上畫後，影響甚深，連帶日常行家見面時，由以往的「食咗飯未？」、「最近多唔多嘢？」，變成︰「你睇咗破地獄未？」然後仲會齊齊討論劇情。版主亦覺得電影可以讓殯儀行業從業員的形象提升，但同時又指電影的金句出現後，令行內引申一些有趣對話，例如︰「行街就文，喃嘸就武，咁土工係咩先？」、「一陣要超渡生人。」（與家屬洽談）、「好靜冇工開，我自身好多地獄要破呀。」（我很缺錢），直接黃子華的金句渲染力強，成功將一個古老傳統行業的溝通模式及用詞扭轉。