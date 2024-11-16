Tyson｜甄子丹《葉問3》打斷泰臣手指　「佢啲拳密密麻麻地攻來」

Netflix直播的泰臣（Mike Tyson）與職業拳擊手保羅（Jake Paul）的拳賽香港時間今日下午1點舉行，最終保羅以點數勝出。講到泰臣，他退役後都有參與電影演出，在《葉問3》中更與甄子丹大打一場，而在電影2023年《天龍八部之喬峰傳》上畫時，外，於疫情期間合作奇洛李維斯（Keanu Reeves）拍攝的作品《殺神John Wick 4》亦即甄子丹接受外媒專訪期間，曾親身拆解在事業遇上自己的偶像泰臣的經過。

2024年11月24日在對決前的過磅程序中，泰臣（Mike Tyson）突出掌打了對手Jake Paul一巴（Reuters）

甄子丹參演的荷里活電影《殺神John Wick 4》即將上映，近日曾接受《GQ》訪問，拆解他的經典角色。（訪問影片截圖）

《葉問3》遇上偶像泰臣

甄子丹在2008年演出《葉問》後，延伸成為四集的系列，並於第三集與前世界重量級拳王泰臣合作。甄子丹在訪問中分享泰臣其實是他的偶像：「當我知道我可以與泰臣拍戲，我簡直欣喜若狂！因為我一直也是他的粉絲，在李小龍以外，泰臣就是我的偶像！所以當我知道他會出現在《葉問3》，我開心之餘亦帶點緊張。」

甄子丹與泰臣在《葉問3》裡正面交鋒。（《葉問3》電影截圖）

泰臣在《葉問3》裡飾演一位洋人黑拳老闆，甄子丹因為抱打不平而前去挑戰。（《葉問3》電影截圖）

在拍攝《葉問3》期間，便傳出甄子丹意外打斷泰臣的手指。甄子丹在訪問中詳述了當時的情況：「那是一次意外，當時他的拳頭密密麻麻地攻過來，動作設計了我用詠春的招式擋住他的拳頭，而詠春有時會用到手踭的部分。而我用手踭擋他的拳頭時，我應該用了一點力，便打斷了他的一根手指。我當時甚麼都不知道，他亦沒有說甚麼。到第二日他來到的時候，便發覺他包住了他的手指，他還開玩笑『你知道Donnie打斷了我的手指尾嗎？』其實是一件意外。」

甄子丹表示《葉問3》裡的動作設計中，有一段要以手踭擋泰臣的拳頭。（《葉問3》電影截圖）

甄子丹表示，詠春有不少招式，以手踭作擋格與攻擊。（《葉問3》電影截圖）