Tyson｜甄子丹《葉問3》打斷泰臣手指 「佢啲拳密密麻麻地攻來」
撰文：許育民
出版：更新：
Netflix直播的泰臣（Mike Tyson）與職業拳擊手保羅（Jake Paul）的拳賽香港時間今日下午1點舉行，最終保羅以點數勝出。講到泰臣，他退役後都有參與電影演出，在《葉問3》中更與甄子丹大打一場，而在電影2023年《天龍八部之喬峰傳》上畫時，外，於疫情期間合作奇洛李維斯（Keanu Reeves）拍攝的作品《殺神John Wick 4》亦即甄子丹接受外媒專訪期間，曾親身拆解在事業遇上自己的偶像泰臣的經過。
《葉問3》遇上偶像泰臣
甄子丹在2008年演出《葉問》後，延伸成為四集的系列，並於第三集與前世界重量級拳王泰臣合作。甄子丹在訪問中分享泰臣其實是他的偶像：「當我知道我可以與泰臣拍戲，我簡直欣喜若狂！因為我一直也是他的粉絲，在李小龍以外，泰臣就是我的偶像！所以當我知道他會出現在《葉問3》，我開心之餘亦帶點緊張。」
在拍攝《葉問3》期間，便傳出甄子丹意外打斷泰臣的手指。甄子丹在訪問中詳述了當時的情況：「那是一次意外，當時他的拳頭密密麻麻地攻過來，動作設計了我用詠春的招式擋住他的拳頭，而詠春有時會用到手踭的部分。而我用手踭擋他的拳頭時，我應該用了一點力，便打斷了他的一根手指。我當時甚麼都不知道，他亦沒有說甚麼。到第二日他來到的時候，便發覺他包住了他的手指，他還開玩笑『你知道Donnie打斷了我的手指尾嗎？』其實是一件意外。」