黃子華有部戲原定做主角　推薦劉青雲參演反變配角︰要做心理治療

電影《破‧地獄》上畫，主角黃子華亦到資深電影人文雋的YouTube頻道《文雋講呢啲講嗰啲》，做嘉賓表受訪問。原來二人早有交情，並相約好要上其頻道做一次節目，而文雋亦成功向觀眾找數。繼第一集黃子華唔覺意爆出文雋，曾經激嬲阿叻陳百祥要曾直踩上商台要求隻揪。今集到文雋爆番黃子華一單料，話說1994年有部戲，原定搵黃子華做男主角，但因為子華想益老友，叫埋劉青雲一齊演，殊不知老闆聽見青雲有檔期，立即將主角交給青雲，子華無奈變成配角，而最尷尬是成件事由子華一手造成！【點擊睇片】

文雋爆出子華曾因為推薦老友青雲參與一片，而導致自己失去當男主角的機會。（影片截圖）

劉青雲已手執三個金像獎影帝獎項，來年一齣《爸爸》亦呼聲高。（資料相片）

事件發生在1994年，電影為張志成執導的《播種情人》，由90年代極具口碑的電影公司UFO出品。黃子華跟導演張志成相熟，張志成經過不少努力終於可以找到UFO開戲，而他一早就想好由好友黃子華當主角，黃子華當然一口答應，還拍心口可以搵到老友劉青雲做配角。

電影在1994年上畫，收$1,400萬，票房不俗。（《播種情人》海報）

「你識做啦！」暗示讓位

一個原定益老友的決定，卻埋下自己被易角的伏線。「當年對我嚟講都係一關，一個導演搵咗我，我搵老友一齊，最後老友做咗第一男主角。」其實當年劉青雲未算炙手可熱，但1993年11月上畫的《新不了情》大收3,100萬，人氣急升，所以當子華提出可以找到劉青雲參與，就令電影公司心動。文雋︰「當時UFO就覺得有劉青雲做咩仲要搵黃子華？不如黃子華做第二男主角啦！」黃子華還笑言當時導演朋友張志成，交出一副︰「你識做啦！」的表情，暗示他要讓位。

黃子華由主角變配角，相當諷刺。（《播種情人》影片截圖）

好清醒地話畀自己知︰「能者居之」

一手造成的易角事件，對子華來說當然不好受，但他當刻沒有發難或跟朋友反目，反而是冷靜地分析成件事的利弊。「我好記得要同自己做一個心理治療，做人唔係咁，唔可以責怪導演你一早應承我，青雲你又係我老友，冇朋友做啦！我當時好清醒地話畀自己知︰『能者居之』，點解青雲埋到去UFO，人哋會想搵佢做，因為佢係應份做呢個位置。」

黃子華當時好清醒地話畀自己知，「能者居之」這四個字。（影片截圖）

【黃子華棟篤笑】憶述劉青雲幫手埋單 子華哽咽感謝當年情

黃子華更回想當日導演籌備了這部戲多時，第一時間都想到找自己主演，是一份情義。「講得唔好聽，佢第一日唔搵我做都唔出奇，所以調番轉頭諗，應該找適合的人去做。我好記得不斷同自己講︰你一定要放低呢件事，不要心存不忿，否則你就會失去兩個朋友，然後唔知為咩唔開心好耐，公道講，世事係應該咁樣發生。」事實上，最後《播種情人》更找來袁詠儀再續《新不了情》之勢，票房收$1,400萬，一個不俗的數字。文雋亦表示好欣賞子華呢種豁達。