破地獄｜金雞影展版衛詩雅床戲被刪　仲剪走一幕令父女感情有缺失

《第37屆中國金雞百花電影節》昨晚（16/11）隨著頒獎典禮圓滿結束，其中「金雞華語影展 – 港澳台影展」，就有九部香港電影於影展放映及進行分享會，九部電影包括︰《破·地獄》、《我談的那場戀愛》、《武替道》、《惡人當道》、《給愛麗絲》、《望月》、《二十四味》、《遊園驚夢》及《過年》，而有在香港已看過《破‧地獄》的觀眾，於金雞放映會上再看，發現有部分情節被刪掉。



《破‧地獄》導演陳茂賢及女主角衛詩雅出席「金雞華語影展 – 港澳台影展」。（大會提供）

劉德華都有到場支持一眾港片。（大會提供）

有觀眾在微博發文，表示自己已在香港看過一次《破‧地獄》，隨後今次在「金雞華語影展 – 港澳台影展」再看，發現「金雞」影展版本，刪了女主角衛詩雅與有婦之夫馬志威的婚外情戲份。原本情節講當救護員的衛詩雅，每當在行動中救不活人，便會找馬志威一夜情，當作洩忿，亦側寫她的性格，以及與家人的關係。該觀眾覺得刪了這一節，會令角色不完整，亦令隨後為父的許冠文在信中致歉的情節欠鋪排。

當救護員的衛詩雅，每當在行動中救不活人，便會找馬志威一夜情，當作洩忿。（《破地獄》劇照）

衛詩雅演技獲外媒大讚。（《破地獄》劇照）

有觀眾在微博發文，表示自己在「金雞電影節」看的《破‧地獄》，跟香港版不一樣。（網頁截圖）

有網民留言問，是否情慾情節尺度大開而要刪掉，事實上那場戲衛詩雅是有半裸背面，但尺度合理，版主亦表示不覺得是因為這理由，又續指戲中有女同志情節亦得以保留，所以未知刪剪因由。但正因為婚外情一段被刪掉，連帶衛詩雅後來被對方太太找上，當住許冠文面前掌摑她一幕亦遭刪去。

而這一幕被刪後，就令最後許冠文留給女兒的那封信，當中的內容變得有點不明不白，原先兩父女會因為這封信填補缺憾，但現在就再次有所缺失。網民除了表示要看，就要到香港看完整版，亦期待只是金雞版本作此決定，隨後有機會在內地上畫時，希望可以完整上映。

英皇新人艾妮，就是要在許冠文面前，掌摑其女兒衛詩雅。（《破地獄》花絮相片）