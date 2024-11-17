破．地獄︱盤點黃子華刁鑽角色　性無能的士司機大戰變態驗屍官

香港殯儀題材電影《破．地獄》，由陳茂賢執導，兩代笑匠許冠文與黃子華攜手主演，二人在電影中飾演殯儀業「一文一武」的組合，文即為「行街」、武是為「喃嘸」，角色設定在香港電影史上極為罕見。此外，許冠文與黃子華的組合亦極具淵源，黃子華自1992年憑《神算》首度登上大銀幕，正為許冠文自導自演作品。此後，黃子華在30多年來主演及客串演出超過50部香港電影，銀幕角色一直未有被定型，而且類型廣闊，亦滲入不少棟篤笑個人特色，為香港電影鮮有的現象。以下為大家盤點黃子華具代表性的銀幕角色。



黃子華繼近年賣座作品《飯戲攻心》及《毒舌大狀》後，再次擔綱主演電影，亦破格飾演殯儀業者。（《破．地獄》電影劇照）

兩代笑匠許冠文、黃子華合作主演《破．地獄》，組合自《神算》後再次同台，淵源十足！ （《破．地獄》電影劇照）

《神算》首演陰濕律師

黃子華的自編自演出道作《神算》，於電影中夥拍自編自導自演的許冠文、黎明，飾演一位律師William，雖然唔毒舌，但其實古古惑惑，陰陰濕濕，見錢開眼，是林涼水口中的契弟。及後客串《弒兄奇案》、《最佳拍檔之醉街拍檔》亦飾演律師。黃子華主演的《毒舌大狀》榮登香港電影史上最賣座作品，林涼水大律師一角自然是他「律師生涯」中最高峰之作，因為曾當過法官，而相比電視劇《男親女愛》，亦呈現到與別不同的一面。

黃子華於出道作《神算》裡飾演律師William。（《神算》電影截圖）

七度演警察角色

受黃子華的棟篤笑及電視劇形象影響，觀眾對黃子華的角色印象普遍為幽默、串嘴、嬉皮笑臉兼古古惑惑，難以與大銀幕上的警察連上關係。然而黃子華在銀幕上飾演得最多的角色，卻赫然為警察，主演及客串先後達七次之多，令「子華神」的影迷大為震驚。

+ 2

演古惑仔又如何

在《奸人堅》飾演「古代古惑仔」的黃子華，在跳進電視框演古惑仔前，早已於大銀幕上不止一次飾演古惑仔。黃子華的古惑仔角色不但出自其他導演、編劇的作品中，當中亦包括由他親自編劇、被認為是他票房最失敗的電影《人生得意衰盡歡》，先後共飾演三次。

黃子華於1993年自編自演的電影《人生得意衰盡歡》裡飾演一個古惑仔。（《人生得意衰盡歡》電影截圖）

變態驗屍官

黃子華於三級片《蜘蛛女》裡，飾演一位幽默、行為變態的驗屍官歐陽鋒。黃子華雖然戲份不多，然而角色妙語連珠，先後發表「永恆高潮論」及點題之處「女蜘蛛論」，成為電影一大亮點。

+ 13

性無能的士司機

在電影《人間色相》裡，黃子華飾演的士司機文章，一次發生一夜情前卻因用藥出錯導致成為性無能，戲裡更要靠孫佳君用盡各種方法讓他重振雄風，不論角色設定或橋段均匪夷所思。

黃子華於《人間色相》裡飾演一位性無能的的士司機。（《人間色相》電影截圖）

黃子華在的士上邂逅自己暗戀的人。（《人間色相》電影截圖）

胸圍店老闆

電影《嚦咕嚦咕對對碰》裡，黃子華飾演富貴商場的胸圍店租客Beauty Lam，角色非常著重美感、時尚與配搭，舉手投足與聲線亦較傾向中性。雖然Beauty Lam的角色設定並不影響以麻將為主軸的劇情，然而具有代表性，甚至影響《My盛Lady》裡的香廣男一角。