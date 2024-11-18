帝國驕雄︱拆解首集劇情真人真事　男主角身世五合一獲史學家認證

荷里活史詩動作電影《帝國驕雄2》（Gladiator II），由殿堂級導演列尼史葛（Ridley Scott）執導，延續2000年榮獲「最佳電影」及「最佳男主角」等五項奧斯卡大獎的經典作品，並由全新卡士主演，包括影帝丹素華盛頓（Danzel Washington）及新生代型男Paul Mescal。《帝國驕雄2》日前於香港及全球各地上映，令不少觀眾討論這部經典史詩戰爭片，亦翻出與劇情相關的真實歷史事件。



Paul Mescal主演列尼史葛執導新作《帝國驕雄2》，飾演男主角Lucius。（《帝國驕雄2》電影劇照）

Paul Mescal主演列尼史葛執導新作《帝國驕雄2》，飾演男主角Lucius。（《帝國驕雄2》電影劇照）

列尼史葛當年製作《帝國驕雄》期間，亦邀請幾位史學家作為電影顧問，為羅素高爾（Russell Crowe）飾演的虛構男主角Maximus的背景元素進行認證，亦一定程度上還原凱薩Commodus的暴君形象，今日率先與大家重溫2000年《帝國驕雄》劇情角色相關的人物故事。

列尼史葛曾邀請史學家，為虛構男主角Maximus的背景元素進行認證。（《帝國驕雄》電影劇照）

Maximus身世五合一

在《帝國驕雄》劇情故事中，男主角Maximus Decimus Meridius為一位完全虛構人物，正史中並沒有一位將軍受新繼任凱薩嫉妒、落難成為競技鬥士，然後圖謀反抗皇權。然而Maximus的角色背景，卻由五位歷史人物的事蹟與身世啟發及組合而成。Maximus最主要的原型人物為摔跤手Narcissus，他是凱薩Commodus的格鬥競技教官，同時亦是最後在浴中親手絞殺Commodus的人，所以戲中暴君Commodus死於競技場的橋段，亦為虛構劇情。

Maximus最主要的原型人物為摔跤手Narcissus，他是親手殺死凱薩Commodus的人。（《帝國驕雄》電影劇照）

此外，Maximus亦啟發自公元前的歷史人物Lucius Quinctius Cincinnatus，Cincinnatus他雖然並非羅馬貴族，甚至為農民出身，但卻被指定成為皇位繼承人，亦在短暫統治的15日內，制止帝國繼續對外征伐擴展。同時，Maximus亦啟發自同時期的將軍Marcus Nonius Macrinus，他作為戰功超卓的將軍，一直與凱薩Marcus Aurelius保持親近互信的關係，最後被委任為羅馬元老院的成員之一。

Maximus啟發自同時期的將軍Marcus Nonius Macrinus，是該時期一位戰功超卓的將軍。（《帝國驕雄》電影劇照）

啟發Maximus的將軍Marcus Nonius Macrinus，一直與凱薩Marcus Aurelius保持親近互信的關係，最後被委任為羅馬元老院的成員之一。（《帝國驕雄》電影劇照）

至於Maximus與女皇Lucilla的感情線，則來自歷史中Lucilla的其中一任丈夫Tiberius Claudius Pompeianus。Lucilla作為Commodus的姊姊，因為弟弟娶妻、失去女皇地位，而策動刺殺Commodus的計劃，Lucilla當時的丈夫Pompeianus亦是合謀者之一，然而最後刺殺Commodus事敗。最後公元前的歷史人物Spartacus亦是啟發Maximus一角的重要元素，身為競技鬥士的Spartacus，曾經領導奴隸策動對抗羅馬帝國的戰爭，最後Spartacus戰敗，亦死於戰場之上。

Maximus與女皇Lucilla的感情線，則來自歷史中Lucilla的其中一任丈夫Tiberius Claudius Pompeianus。（《帝國驕雄》電影劇照）

凱薩Commodus真人真事更荒誕

由華堅馮力士（Joaquin Phoenix）飾演的凱薩Commodus，在劇情中軟弱、無能、殘忍而且妒忌心重，一定程度上與歷史中的Commodus設定相同。然而按照正史，Commodus的荒誕事比劇情誇張百倍！雖然正史中Commodus並非一手復興競技格鬥場的皇帝，但他卻極度沉迷競技格鬥，甚至渴望成為競技鬥士多過皇帝，終日荒廢朝政、任由兩位近身服侍旳奴隸把持朝政，自己則經常參與競技，更號稱千場不敗的戰神、自稱為海格力斯轉世！

由華堅馮力士飾演的凱薩Commodus，在劇情中軟弱、無能、殘忍而且妒忌心重，與歷史中的Commodus設定相同。（《帝國驕雄》電影劇照）

凱薩Commodus的荒誕事比劇情誇張百倍，甚至渴望成為競技鬥士多過皇帝，終日荒廢朝政！（《帝國驕雄》電影劇照）

Commodus雖然號稱不敗戰神，但其實亦只是自我滿足的幻象，他的所有對手作為競技場上的奴隸，與凱薩生死相搏時亦相當不公平，經常「出貓」安排對手使用不鋒利的武器，Commodus亦享受在競技場上慢慢殘殺對手，以拖延對手的痛苦為樂，殘忍心理相當扭曲！

凱薩Commodus在競技格鬥場上號稱千場不敗戰神，但其實經常出貓！（《帝國驕雄》電影劇照）

《帝國驕雄》劇情中，亦有一段Commodus與姊姊Lucilla的禁斷感情暗線。在正史中，Lucilla比Commodus年長不少，亦在十幾歲時已經歷多段婚姻；Commodus繼位後，亦因為娶妻而直接令姊姊失去女皇的地位，成為姊姊刺殺計劃的目標。然而Commodus亦確實對姊姊Lucilla存有非份的情慾，電影含蓄地呈現亦相當忠於歷史。

《帝國驕雄》劇情有一段Commodus與姊姊Lucilla的禁斷感情暗線。（《帝國驕雄》電影劇照）