金雞獎2024︱盤點五大演技獎遺珠　兩大謀女郎失落影后女配最可惜

華語影壇盛事「第37屆中國電影金雞獎頒獎典禮暨2024年中國金雞百花電影節閉幕式」昨晚（16日）於廈門舉行，全晚頒發共18項大獎，包括最被受矚目的4項演技大獎。其中，雷佳音、李庚希分別憑《第二十條》及《我們一起搖太陽》榮封影帝影后，而王驍、劉丹則憑《乘船而去》與《三大隊》榮獲最佳男、女配角大獎。對於昨晚頒獎結果，不少內地網民翌日激烈討論，猶其對「00後」女演員李庚希爆冷封后感到意外，並列舉本屆五位演技實力足以得獎的遺珠，當中包括兩位謀女郎！

「00後」女演員李庚希於金雞奬上爆冷封后，令不少觀眾感到意外。（視覺中國）

對於影帝殊榮，有大量網民認為憑超賣座作品《飛馳人生2》提名影帝的沈騰，理應獲獎。認為沈騰早於2022年憑《獨行月球》提名，並在不少觀眾盛讚沈騰在，值得獲獎，成為本屆結果最大的遺憾。而影后方面，憑張藝謀賀歲檔期作品《第二十條》提名的馬麗、憑《穿過月亮的旅行》提名的張子楓，則為影后的兩大遺珠，普遍網民認為馬麗作為李庚希的前輩，展現更具層次、寫實及富有人生閱歷的演技，所以猶其難以接受馬麗失落大獎。

沈騰失落最佳男主角，令不少觀眾感到可惜。（一条提供）

許多網民笑指女事主樣貌酷似內地男演員沈騰。（《飛馳人生2》電影劇照）

現年43歲的馬麗為經驗極為豐富的喜劇演員。（馬麗微博圖片）

馬麗憑張藝謀作品《第二十條》提名金雞影后。（《第二十條》電影劇照）

張子楓是另一位提名金雞影后的「00後」。（視覺中國）

張子楓憑《穿過月亮的旅行》提名金雞影后。（《穿過月亮的旅行》電影劇照）

另一位成為金雞遺珠的「謀女郎」，則為憑《第二十條》提名最佳女配角的趙麗穎。作為85花近年最活躍的成員，趙麗穎的演技於華語以至國際影壇均被受矚目，而《第二十條》更被認為是趙麗穎生涯高峰，網民認為她在作品中撇下美豔容顏，將角色樸素、堅毅與勇敢的面貌展現得淋漓盡致，並欣賞趙麗穎勇於踏出電視框的舒適圈，一再在大銀幕裡突破自己表演的界限。而男配角方面，憑《孤注一擲》提名的王傳君，其反派形象在觀眾心目中非常「入血」，亦是他作為喜劇演員轉型成功的作品，值得被獎項嘉許。

憑《第二十條》提名最佳女配角的趙麗穎，成為另一位金雞遺珠的「謀女郎」。（趙麗穎微博圖片）

《第二十條》更被認為是趙麗穎生涯高峰。（《第二十條》電影劇照）

王傳君憑《孤注一擲》提名金雞男配。，其反派形象在觀眾心目中非常「入血」，亦是他作為喜劇演員轉型成功的作品，值得被獎項嘉許。（視覺中國）