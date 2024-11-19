帝國驕雄2︱羅馬競技場曾做盛事之都400年　落幕後轉世變身梵蒂岡

荷里活史詩動作電影《帝國驕雄2》（Gladiator II），由殿堂級導演列尼史葛（Ridley Scott）執導，延續2000年榮獲「最佳電影」及「最佳男主角」等五項奧斯卡大獎的經典作品，並由全新卡士主演，包括影帝丹素華盛頓（Danzel Washington）及新生代型男Paul Mescal。羅馬競技場（Rome：Colosseum）作為兩集《帝國驕雄》的重點劇情場景，至今仍為萬千遊客慕名前往的景點，然而遺跡背後，究竟競技場的全盛時期有幾墟冚？競技鬥獸節目又有幾誇張？以下立即為大家揭開羅馬競技場的血肉史！

Paul Mescal主演列尼史葛執導新作《帝國驕雄2》，飾演男主角Lucius。（《帝國驕雄2》電影劇照）

《帝國驕雄2》日前已於香港及全球同步上映。（《帝國驕雄2》電影劇照）

羅馬競技場建於公元70至72年間，作為凱薩Vespasian皇帝送給羅馬公民的禮物，直到Vespasian皇帝的兒子繼位後在公元80年起正式啟用，競技場長615尺、闊510尺、高157尺，佔地約為四個標準足球場的面績總和，估計能容納5萬至8萬7000位觀眾，比香港啟德體育園主場館更多。羅馬競技場啟用同年，即舉行長達100日的競技節目，包括競技鬥士的對戰與鬥獸，而競技場建成後，一直頻繁舉辦盛事，作為羅馬帝國的「盛事之都」長達400年。

羅馬競技場估計能容納5萬至8萬7000位觀眾，比香港啟德體育園主場館更多！（《帝國驕雄2》電影劇照）

羅馬競技場佔地約為四個標準足球場的面績總和。（視覺中國）

羅馬競技場佔地約為四個標準足球場的面績總和。（視覺中國）

40萬亡魂送葬

有史學家計算，在羅馬競技場長達400年的各種節目中，約有40萬人死於競技場上，包括競技鬥士、罪犯、逃兵、政治犯、叛國革命份子以及基督徒。而競技場上的節目種類繁多，包括競技鬥士械鬥、戰車交戰、狩獵、甚至能夠在場上注水進行戰船海戰，相當多用途又高科技！

羅馬競技場的確是一片英雄地、風雲地。（《帝國驕雄》電影劇照）

羅馬競技場長達400年的各種節目中，約有40萬人死於競技場上。（《帝國驕雄》電影劇照）

競技場上的節目種類繁多，包括競技鬥士械鬥、戰車交戰、狩獵、甚至能夠在場上注水進行戰船海戰。（《帝國驕雄》電影劇照）

過百萬動物喪生

除了鬥士與各類罪犯在競技場上喪命外，鬥士與猛獸對決、狩獵節目均令極大量動物在數百年間命喪競技場，史學家估計數目超過百萬，通常死於長矛與箭支之下。鬥士猛獸對決的動物一般包括老虎、獅子、大象、熊、河馬、豹與野牛等，但當中亦包括毫無攻擊性的動物，如鹿、鴕鳥、長頸鹿、甚至鯨魚！至於羅馬人如何將鯨魚運送進入鬥獸場，實在難以想象！

羅馬競技場上，不時上演鬥士與猛獸對決。（《帝國驕雄》電影劇照）

羅馬競技場上，不時上演鬥士與猛獸對決。（《帝國驕雄》電影劇照）

羅馬競技場落幕

經過長達400年的盛事，羅馬競技場終於在西羅馬帝國戰爭後沒落，最後亦約在公元六世紀時全面停用。同時因為經歷地震及雷擊等災害影響，羅馬競技場迎來落幕時刻，及後更成為數個重要基建的石材來源，包括聖彼德大教堂（Peter's Basilica）及拉特朗聖若望大殿（Saint John Lateran）等梵蒂岡重要建築。