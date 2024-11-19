熊貓計劃｜成龍新作內地國慶檔收3億　香港12月上畫呼應熊貓經濟

成龍主演的電影《熊貓計劃》，早前於國慶黃金檔期內地上映。最終錄得3億票房成績，證明熊貓真係好有吸引力，而電影亦會安排香港12月12日上畫，呼應香港強調嘅熊貓經濟。

上套《傳說》票房不濟，今次《熊貓計劃》算有番聲勢。（《熊貓計劃》劇照）

《熊貓計劃》由張欒執導，成龍、魏翔、史策、韓彥博、賈冰等演員主演，故事講國際功夫巨星Jackie Chan（成龍 飾）受邀領養超人氣熊貓寶寶呼呼（呼呼 飾）。然而，呼呼獨有的「大細眼」基因卻引來了國際犯罪組織的覬覦，他們不惜以天價懸紅，誓要奪走熊貓呼呼。面對突如其來的奪寶危機，Jackie Chan與金牌經紀人大衛（魏翔 飾）及熊貓保育員蘇小竹（史策 飾）攜手組成「呼」寶聯盟，上演一場笑料不斷、驚險迭起的營救熊貓大作戰。

成龍在戲中做番自己，國際功夫巨星Jackie Chan。（《熊貓計劃》劇照）

Jackie Chan與金牌經紀人大衛（魏翔 飾，相左）及熊貓保育員蘇小竹（史策 飾， 相中）攜手組成「呼」寶聯盟。（《熊貓計劃》劇照）

電影以熊貓為故事軸心，除擁有成龍一貫的官能刺激及喜劇元素，導演亦別具心思地傳遞了愛護動物的意識，引發對傳統文化的深思，甚具意義。熊貓被喻為「國寶」，溫順可愛，為慶祝香港回歸祖國27週年，中央政府再次贈送香港一對大熊貓，令香港市民興奮不已。好消息一浪接一浪，熊貓「盈盈」和「樂樂」誕下龍鳳胎，添上可愛的熊貓寶寶，更是首次有熊貓在香港誕生，實在令香港人欣喜雀躍。在這個熱鬧的氣氛下，《熊貓計劃》可謂乘勢上映。