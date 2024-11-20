《太陽星辰》角色介紹+懶人包　橫跨新舊時代營造新港風罪案劇

由騰訊視頻、海棠果影業（香港）出品，陳偉霆、劉雅瑟領銜主演，馮德倫特別主演，謝君豪、周勵淇特邀主演的跨時空緝凶罪案劇《太陽星辰》，於今日（20/11）在騰訊視頻海外版WeTV、Netflix及亞洲多個平台同步上線。劇集由黃國強執導，唐耀良編劇，講述90年代的香港重案組高級督察楊光耀（陳偉霆 飾）在追查連環凶案的過程中，意外穿越去到2018年，與自己同齡的搭檔陳凱晴（劉雅瑟 飾），攜手追查塵封多年的連環殺人案。全劇18集，橫跨兩個時空，涉及的人物關係相當複雜，《香港01》就率先為讀者製作一個煲劇懶人包，為大家輕易投身這個緝兇旅程。

單看首批個人海報造型，已令人極期待。（《太陽星辰》個人海報）

何謂《太陽星辰》？

在了解人物角色前，先了解為何劇集要設定兩個時空交替出現。劇中的2018年是主時空，1993年多以回憶呈現。1993年，主角楊光耀擁有溫馨家庭和璀璨的人生，回到過去、重見家人成為他在2018年緝兇求真的動力。這種結構減輕了奇幻感，讓觀眾更容易進入主角世界，感受他作為時空穿越者的漂泊和無助，同喜同悲，加強投入感。

至於為何片名取作《太陽星辰》，因為男主角叫楊光耀，女主角原名楊星遙，《太陽星辰》是為了呼應父女倆的名字，雖然星星和太陽不會同時出現，但他們始終在同一片天空中，也比喻穿越後一同辦案的父女倆既像太陽和星辰一樣有著遙不可及的距離，但又遙相呼應。凱晴也如「太陽」一般牽動著這個劇情的發展，而光耀則如「星星」一樣緊緊圍繞守護著凱晴。星星的耀眼的光芒來自于太陽，如同父女的關係一樣，充滿傳承感。

楊光耀一次乘搭電梯時遇閃電，就穿越到2018年。（《太陽星辰》預告截圖）

陳偉霆飾演的楊光耀，由1993年穿越到2018年，更遇上同年紀的女兒陳凱晴（劉雅瑟 飾）。（《太陽星辰》預告截圖）

重要角色介紹

楊光耀（陳偉霆 飾）

楊光耀是個非常執著於破案的探員，視破案為自己的使命，辦案時更經常劍走偏鋒，不走尋常路。他非常重視家庭，很愛自己的老婆和女兒，意外穿越後第一時間就是想回到老婆和女兒身邊，起初下落不明，直至發現自己的女兒原來就在身邊，更展開父女聯手一起破案的體驗。

楊光耀是個執著於破案的探員，視破案為自己的使命，辦案時更經常劍走偏鋒。（《太陽星辰》劇照）

陳凱晴（劉雅瑟 飾）

陳凱晴是重案組高級警員，為人獨立、清醒、勇敢，對正義有所堅持。她看似是最幸福的人，有理想和被寵愛，實則将面臨兩難的境地。但無論如何，面對自己的最親近的人犯錯，她還是會選擇站在正義一方，是位正邪分明的探員。

陳凱晴（劉雅瑟 飾）是楊光耀女兒，穿越後兩父女一同查案。（《太陽星辰》劇照）

陳子俊（馮德倫 飾）

陳子俊非常相信科學，不時幫警方偵破不少案件，往往是一眼便看破箇中關鍵，獲警方信任和依賴。由於篤信科學，故陳子俊接觸穿越而來的光耀時，確實難以置信，即使在驗了陳凱晴和楊光耀的DNA後也半信半疑。又由於年輕時一個經歷，令他對妻子曼儀和女兒凱晴充滿控制慾，絕不希望任何人破壞自己的家庭。

久未拍劇集的馮德倫，在劇中飾演陳子俊，非常相信科學，當接觸到穿越而來的光耀時，確實難以置信，半信半疑。（《太陽星辰》個人海報）

葉誠（謝君豪 飾）

1993年，葉誠在重案組是受人尊敬的上司，行事心思縝密、做事有口皆碑。到了2018年，表面上他仍是警隊的中流砥柱，背後卻有不為人知的黑暗秘密。作為警員，他有他的底線，作為光耀的師父，他會盡力去引導他，保護他，但葉誠本身也有他自己無法解決的問題，並非一個單純的，非黑即白的好人或壞人。

葉誠（謝君豪 飾在重案組是受人尊敬的上司，行事心思縝密、做事有口皆碑。（《太陽星辰》海報）

周曼儀（周勵淇 飾）

曼儀是犯罪心理學醫生、博士，同時也是母親和太太。曼儀能夠從容地應對不同犯人，並引導對方說出犯罪動機。其內心強大，腦子清晰，令她行事淡定，有計劃，心思細密。因為了解凱晴的過去，曼儀非常愛護女兒。

周曼儀（周勵淇 飾是犯罪心理學醫生，能夠從容地應對不同犯人，並引導對方說出犯罪動機。（《太陽星辰》劇照）

張天明（朱鑑然 飾）

張天明是警局的高級督察，是一個很沉穩、成熟、思想很冷靜的人。他眼中的凱晴，是個做事認真、專注且聰明的女生，所以非常信任她，但同時又對凱晴的感情帶著收斂和隱藏。因為父親之死讓他的人生變得非常沉重，並質疑自己是否可對凱晴的感情負責。

張天明（朱鑑然 飾）是警局的高級督察，是一個很沉穩、成熟、思想很冷靜的人。（《太陽星辰》劇照）

劉偉滔（陸駿光 飾）

劉偉滔是一位非常重情重義的警員，和光耀相比，他的性格相對膽小一些，循規蹈矩。偉滔做事既顧全大局，私下也是個暖男，永遠都希望自己身邊的人不要出事，凡事都以身邊人的安危作考慮。當光耀從1993穿越到2018年後，眼前的光耀失蹤二十多年但完全沒有變過，雖然偉滔也感到吃驚和詫異，但依然選擇相信光耀，就算全世界都不相信光耀，他都會選擇相信對方，這就是偉滔和光耀之間的友情。

劉偉滔（陸駿光 飾）非常重情重義，就算全世界都不相信光耀，他都會選擇相信對方，這就是偉滔和光耀之間的友情。（《太陽星辰》劇照）

麥志鴻（淩文龍 飾）

麥志鴻是個稍微有點邊緣的小人物，他有認知障礙，同時擁有自己的一套邏輯，有他自己偏執的部分，也有他想要守護的人。麥志鴻小時候經歷過校園霸淩，讓他偏執的性格越發嚴重。

麥志鴻（淩文龍 飾）小時候經歷過校園霸淩，讓他偏執的性格越發嚴重。（《太陽星辰》劇照）

佩潔（何杜娟 飾）

佩潔是一位鋼琴老師，也是楊光耀的妻子。外表看起來溫柔，但內心很是強大堅韌，是外柔內剛的一位女性。她很支持自己丈夫的事業，亦很清楚自己不該凡事依賴對方，所以在光耀失蹤後，她能獨自帶著女兒撐起這個家。

佩潔（何杜娟 飾）是楊光耀的妻子，在光耀失蹤後，她能獨自帶著女兒撐起這個家。（《太陽星辰》個人海報）

打破港式警匪框框

《太陽星辰》表面是一個查案的戲，但根據導演黃國強所說，內裡其實也是一個關於愛的故事，裡面的人物愛恨分明、有血有肉。劇集的創作靈感除了來自過往的創作經驗，更大部分是來自於「香港」這個城市。「很難有一個項目，可以讓我把心中不同時代的香港特色呈現出來，《太陽星辰》提供了這個可能性。」黃國強說。

據導演黃國強所說，《太陽星辰》其實也是一個關於愛的故事，裡面的人物愛恨分明、有血有肉。（《太陽星辰》劇照）

罪案類劇集，向來是香港最賣座的題材，要呈現出一股新港風，導演黃國強覺得有如在過去巨人的肩膀上，呈現一些新意和新表達。「比如在原本類型和快節奏的基礎之上，加入更多的人物情感和社會表達，讓大家既有觀看過往港劇的緊張刺激感，也能對人物命運產生更加強烈的共鳴感。」

劇組對場景的追求，細緻度極高。（《太陽星辰》劇照）

除了動作場面，人性的刻畫也是該劇重點一環。（《太陽星辰》劇照）

取景營造新港風

更具體的港味，來自拍攝地點。黃國強︰「一方面我們會選擇非常有香港地域特色的碼頭、祠堂、廟街、後巷等地，讓觀眾能夠迅速捕捉到故事發生的背景，有強烈“港風”的感覺，但另一方面在拍攝的鏡頭語言、場景調度上，我們會盡可能地讓這些有特色的場景發揮到極致，呈現出不同以往的“新港風”。為了能夠讓場景豐富，有一天創下７次轉場紀錄，還有為了拍攝一場重要場景，甘願花4小時的拍攝時間在往返路上。」

導演指為了能夠讓場景豐富，有一天創下７次轉場紀錄。（《太陽星辰》劇照）

除了實景，美術搭了雙時代的警署，用不同的色調和用料質地區分兩個年代的景。為了讓2018年的警局場景，有一個不一樣的會議室造型，採用了大圓桌設計，四周都是玻璃門，這樣不僅打破了以往會議室的沉悶，視覺效果也具魅力。但這搭建就加大了拍攝難度，因為玻璃門在拍攝時容易穿崩，為了達到最好的效果，只有反復嘗試，找到了最合適的拍攝方法。