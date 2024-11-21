內景唐人街｜美籍港人Jimmy擔正　仍然最愛周星馳《國產凌凌漆》

Disney+ 全新懸疑美劇《內景唐人街》一連十集，現已一口氣獨家上線。今次的主角更是跟香港人有份親切感，是美籍港人歐陽萬成（Jimmy O. Yang），為大家帶來與別不同，糅合笑料、懸疑、偵查、動作、以及燒腦「戲中戲」的原創劇集，能夠於美劇中看到港人演員及聽到廣東話演繹就已經非常吸引，絕對是近期必看之選！

13歲移民美國的歐陽萬成，憑棟篤笑成為港產荷里活演員。（《內景唐人街》劇照）

問到佢最掛住的香港美食，原來係燒鵝瀨，在美國吃不到的味道。（影片截圖）

Jimmy更特別錄製片段，用廣東話向香港觀眾打招呼，並且以「快問快答」形式回答一連串關於香港的問題。問到佢最掛住的香港美食，原來係燒鵝瀨，在美國吃不到的味道。而最愛的香港電影，是周星馳的《國產凌凌漆》，因為夠無厘頭。最後要佢用三個字去形容《內景唐人街》，就用上「平！靚！正！」

至今仍最愛星爺的《國產凌凌漆》，特別係一句︰「My name is 凌凌漆」。（影片截圖）

改編自同名得獎小說的劇集《內景唐人街》，由港產荷里活演員歐陽萬成Jimmy O. Yang擔綱主演。出生於香港、並於13歲移民美國的歐陽萬成，通曉英語、粵語、普通話以及上海話。兩地成長經歷為其棟篤笑創作及演員身分注入豐富養份，憑喜劇《矽谷群英》(Silicon Valley) 為人熟悉，近年則憑《我的超豪男友》(Crazy Rich Asians) 走入香港觀眾視線。

劇中的歐陽萬成，日復日於警匪劇《Black & White》中擔任為一名唐人「茄喱啡」，過著枯燥乏味的生活。（《內景唐人街》劇照）

於《內景唐人街》中，歐陽萬成將會挑戰動作場面，勢要打破諧星形象，聯同其他亞裔演員包括錢信伊 (Ronny Chieng) (《西遊ABC》)、汪可盈 (Chloe Bennet) (《神盾局特工》)、馬泰 (Tzi Ma)、林曉杰 (Diana Lin) 等多位實力派演員演繹這部超越想像力的劇集作品。

LMF唱到去荷里活

除了憑細緻的唐人餐館場景還原美國華埠感覺之外，《內景唐人街》加入不少廣東話對白，營造唐人街獨特氛圍。劇集中多個重要場面更加插香港殿堂級音樂組合LMF的《X家拎》、以及一代笑匠許冠英的經典歌曲《我的家》等廣東歌作品，必定令香港觀眾更有共鳴。

在 LMF 《 大懶堂 》專輯收錄的《X家拎》，將在美劇中播放。 (網上圖片)

向港產武打經典致敬

歌曲之外，《內景唐人街》亦有心向香港動作電影致敬。於預告當中便能看到歐陽萬成與錢信伊連場功夫打鬥場面，武打設計甚為高質素，而當中錢信伊更將電話當作武器舞耍然後擲向對手，充滿傳奇武打巨星李小龍舞耍經典雙節棍的風采！