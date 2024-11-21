破地獄｜要求製木乃伊真有其事　客人堅信︰保存越好越有機會復活

電影《破‧地獄》由黃子華、許冠文（Michael）、衛詩雅（Michelle）、朱栢康及周家怡領銜主演，陳茂賢自編自導。上映10日，票房已衝破6,000萬，正向香港電影票房十大進發。隨住愈嚟愈多人睇過《破‧地獄》，當中有很多情節都令人想一一細問，到底是真人真事改編還是導演編寫，其中韋羅莎飾演的甄小姐，四出找長生店幫他逝去的兒子製作成木乃伊，原來現實中確有類同事件。



韋羅莎飾演的甄茵小姐，是黃子華飾演的道生其中一位顧客，而她更在紅磡一帶出晒名，被認為是瘋子。（網上圖片）

電影《破‧地獄》的殯儀顧問William Poon。（poon.y.lim@Threads 圖片）

港製「木乃伊」？

近日，電影《破‧地獄》的殯儀顧問William Poon，在Threads撰文，分享參與拍攝的事宜，更主動解答影迷的疑問、其中一篇便講到「木乃伊」該情節，原來真有其事。故事中，由韋羅莎飾演的甄茵小姐，是黃子華飾演的道生，其中一位顧客，而她更在紅磡一帶出晒名，被認為是瘋子。

事源其兒子不幸離世，但她不願接受事實，不願將兒子遺體入棺火化，寄望未來科技可以令兒子復活。故一直尋找最高級的棺木希望達至最佳的防腐效果，最後甚至想將遺體製成木乃伊，以真空防腐方法保存。最終道生與文哥合力，完成甄小姐的心願，從而獲得釋懷，更感謝道生沒有視她為瘋子。

《破．地獄》特技化妝師Wilfred與小演員楊子漮，在戲中小演員就被製成木乃伊。（Wilfred facebook圖片）

小演員楊子漮耐心地等候漫長的特技化妝過程。（Wilfred facebook圖片）

極罕「金絲楠木」

情節看似匪夷所思，天荒夜譚，但據禮儀師William Poon所說，原來真有其事。事件發生在2021年尾，在凌晨時分收到一個操普通話的客人查詢殯儀服務，而對方更有備而來地問有沒有「金絲楠木」做的棺木。William︰「金絲楠木其實唔係一個獨立品種嘅樹木，只係楠木經過自然催化而成既一種效果。」他指出一棵楠木幼苗只是數十元，但其珍貴之處是成長期非常長，要生長到能夠做傢俬或棺木，最少要70年。William同時附上一副為另一貴價木棺「楠木王」，市面叫價600萬，如此推算，「金絲楠木」可謂天價。

頂級四川楠木王，叫價600萬。（poon.y.lim@Threads 圖片）

至於一般四川楠木，都要380萬。（poon.y.lim@Threads 圖片）

William又指未能完全掌握該客人的說話內容，因為往往前後矛盾。「客人不停前言不對後語，一時話已在華永買位，一時話會回國內落葬，一時話先人已存放在香港殯儀館（如先人已存放香港殯儀館，即是香港殯儀館已接了這單喪禮，我哋依啲長生店係無可能再插手幫忙的），當時我都無話幫佢唔到，只係同佢講我哋都有楠木嘅棺木提供俾客人選擇，可以睇咗符唔符合到需要先。」

最終道生與文哥合力，完成甄小姐的心願，從而獲得釋懷，更感謝道生沒有視她為瘋子。(影片截圖)

雖然已盡量回答所知的提問，但客人隨後失蹤整整一個月，到一個月又突然出現再聯絡，今次就提出另一問題︰「客人說希望回國內前先人遺體都可以完完整整」William便提出可以做防腐處理並停棺到義莊。話題一開，客人便開始問及關於防腐的做法︰「總之就一輪奇奇怪怪嘅提問，我又答到奇奇怪怪，最後佢就突然問我點解一定要落葬，點解先人一定要化骨，係咪唔會有方法唔做防腐都可以保存到先人嘅遺體。」

William將對話內容的其中一句，公開給大家看。（poon.y.lim@Threads 截圖）

而最重要的一句，William更截下對話公開給大家看︰「家人最希望先人永遠存在，隨科技發展先人保存得越好越有機會復活」當下也嚇了William一跳︰「無錯佢係話復活呀，我聽到後係完全唔識再答佢，隔咗半個鐘佢又話佢係讀化學，藥物防腐對先人遺體唔好有無第二啲防腐嘅方法，我又唔知黐咗邊條筋真係上網搵資料，話過兩日覆佢，當然以我嘅知識水平係搵唔到方法啦！」

故事隨後發展William未有再寫下去，未知會否如戲中的道生一樣，真的替對方製作一具木乃伊，令屍體完好地一直存放。