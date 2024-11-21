迪士尼發布會︱金秀賢首度與曹寶兒演情侶　驚覺：其實我都有魅力

迪士尼2024年亞太區發布會活動，由11月20日起於新加坡舉行，《香港01》帶各位直擊發布會現場，第一手掌握迪士尼及旗下工作室2025年影視作品最新動向！發布會第二日活動中，韓國男神金秀賢亮相Disney+日韓原創劇集巡禮後，於主演新劇《山寨人生》（Knock Off）記者會坐定定對談，與現場觀眾傳媒進一步互動及分享拍攝點滴。

金秀賢與曹寶兒就新作《山寨人生》於迪士尼亞太區發布會上舉行記者招待會。（莫匡堯 攝）

金秀賢與曹寶兒就新作《山寨人生》於迪士尼亞太區發布會上舉行記者招待會。（莫匡堯 攝）

金秀賢於Disney+原創韓劇《山寨人生》裡，首度合作女神曹寶兒並飾演情侶角色，二人在劇集記者會登場時，大方與觀眾揮手，並分享令人期待的情侶劇情元素。金秀賢談到與曹寶兒的情侶戲份時表示：「其實感情戲份並非劇集重點……」話音剛落便幽默地轉向導演問：「其實算有百分之幾多？如果我說愛情元素有15%，聽起來應該會比較吸引吧！」金秀賢的淘氣反應旋即引起全場大笑！

金秀賢與曹寶兒首度於韓劇中飾演情侶。（莫匡堯 攝）

談到《山寨人生》的角色設定，金秀賢開始時表示不覺得與真實性格相似：「我的角色需要掌握人心、能夠控制場面、而且非常有魅力……」金秀賢分享期間卻突然醒覺，怕醜地示：「等一等，其實我也有魅力，算是與角色有相似之處吧！」

金秀賢談到角色時，突然驚覺笑言自己也有魅力，與角色有相同之處。（莫匡堯 攝）

金秀賢遠來新加坡參加迪士尼亞太區發布會，自爆已經10年沒有來過，是次特意提早兩日抵達，先品嘗炒蟹、咖吔多士、沙嗲等美食，但亦表示：「平時為了角色，我會注意飲食，但其實我非常為食！」表示希望在這趟旅程中能夠多品嚐一種美食，但暫時未鎖定目標。