太陽星辰｜改編韓劇經典《隧道》　陳偉霆為港劇品牌甘變「肥佬」

由騰訊視頻、海棠果影業（香港）出品，陳偉霆、劉雅瑟領銜主演，馮德倫特別主演，謝君豪、周勵淇特邀主演，黃國強執導，唐耀良編劇的跨時空緝兇罪案劇《太陽星辰》，已於11月20日登陸騰訊視頻，劇集一經播出便憑雙時空緝兇的設定及懸念迭起的劇情，創出全新「港味罪案劇」，上架數日已經大獲好評，加上在Netflix同步上線，意味著《太陽星辰》再次帶領港劇踏上國際化的步伐。

陳偉霆的90年代造型非常突出，很有年代感。（《太陽星辰》劇照）

熱播搶佔權威影視榜單

劇集上線僅三日，《太陽星辰》內地社交平台的熱度及討論度都急升，不僅社交平台，還強勢登上網飛官網中國香港電視節目排行榜TOP2，在海外評分網站MyDramaList更獲得8.3高分數。而劇集亦引起網民熱討，有讚劇集節奏緊湊、情節環環相扣，特別是一反套路，以開局狼人自曝的明牌打法，非常有新意。另外亦有不少人讚全劇演員陣容屬絕配，連配角謝君豪、凌文龍、陸駿光等都演出精湛，滲出濃郁港味。

劇集開播第一集，已認定凌文龍為兇手，這個反高潮安排令觀眾驚訝隨後會有何安排。（《太陽星辰》劇照）

劇中配角都非常搶眼，包括飾演劉Sir的陸駿光，初初入行勁騰雞。（《太陽星辰》劇照）

全球視野 香港特色

《太陽星辰》集結了電影級創作班底和演員陣容，每一位都是影壇的代表人物，滿載各項榮譽，劇組憑藉這個強勁班底，使《太陽星辰》完全達至創作時的初衷︰「做有全球視野、香港特色警匪劇」而早在創作初期，團隊已放眼全球，尋找優秀的故事藍本，最終被韓國劇集《隧道》所吸引，最後幾經輾轉，以及多番誠意接洽後，終於將作品版權購入，並進行深度細緻的本土化改編，成為「新港風」典範。

馮德倫去到第三集才亮相，但一出場已非常搶鏡。（《太陽星辰》劇照）

馮德倫為警方法醫，不時為警方提供關鍵證據。（《太陽星辰》劇照）

要帶出港式風味，除了演員參與，拍攝取景場地以及配樂花了不少心思，由取景的碼頭、祠堂、後巷，再走到廟街，處處都讓觀眾迅速捕捉到那份情懷。至於音樂上也多次使用Beyond的經典歌曲，迅速喚醒觀眾的港式音樂記憶。

陳偉霆「大肚腩」角色夠貼地

除此之外，主創團隊在創作細節上堪稱匠心打磨，同時演員們也拿出最大誠意作出回應。據知在拍攝時，劇中各位主要演員永遠一早到達片場，記走位、試燈光、對台詞，連表情細節都著意打磨，務求呈現角色最應有的狀態。而飾演楊光耀的陳偉霆，是向來以「型男」姿態示人，但他為角色更貼地，呈現為父的中年男士特質，不惜捨棄好身材，刻意增肥逼出個「肚腩仔」。

陳偉霆甘為角色略略增肥，谷個肚腩仔。（《太陽星辰》劇照）

對於這份犧牲精神，陳偉霆坦言，為延續和守護觀眾對港劇的那份期盼和情懷，劇組每個人都願意拿出百分百的誠意和投入度去打磨角色。陳偉霆還提到拍攝過程中有一有趣現象︰「我根本感受不到對手們下一步的演法和反應！」意思是每位演員都甘於摒棄自己以往的表演套路，願意跳出舒適區，拿出最真實的感受演出。就是以上種種的心思和努力，在《太陽星辰》成功呈現出一群鮮活飽滿、有血有肉的警匪團隊。