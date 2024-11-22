手機見鬼｜林明禎首次主全手機拍攝鬼片　彭發再顯驚嚇本色

《見鬼》導演彭發執導最新港式鬼片《手機見鬼》將於12月12日上映，片方今日（19日）發佈前導海報及預告片，電影由大馬女神林明禎及「試當真」女神陳苡臻（Jessica）、連同陳星妤、MC Jin首位女Rapper徒弟譚淇淇（Kiki Tam）以及大馬情歌王子劉界輝主演，講述一位飽受欺凌最終含冤而死的女生變成厲鬼，藉著手機展開血腥復仇的恐怖故事。

《手機見鬼》全程以手機拍攝。（劇照）

今次彭發親自執導及撰寫劇本，電影全程用手機拍攝，呼應戲名《手機見鬼》，彭發表示：「在寫劇本前，我一直思考究竟在我們的生活中會有什麽樣的方式見到鬼。就在我用手機查閱見鬼事件時，才發現我竟然忽略了眼前這部現代人隨身都要攜帶的手機。我們其實無論到哪裡都會帶上手機，用手機拍照、攝影，記錄生活。但是如果有一天發現通過自己的手機能拍攝到鬼魂，我們會不會丟棄它呢？」

彭發再次挑戰拿手恐怖片種。（劇照）

故事大綱

《見鬼》恐怖大師彭發再顯驚嚇本色的最新港式鬼片——如果手機有陰陽眼，你敢不敢與鬼保持通話？甜美可人的新手網紅莉莉（林明禎 飾），熱衷當直播主卻不甚受歡迎，課金少得可憐，加上男友出軌搭上她的閨密，人生更陷入低潮。一天她意外得到一部來歷不明的手機，並收到詭異訊息，竟來自女鬼小雅（陳苡臻 飾）！小雅主動幫莉莉狠狠懲戒男友，又令她的直播間粉絲暴增，甚至讓她憑鬼手機直播見鬼而人氣急升！莉莉卻要付出暗黑代價，必須幫小雅完成恐怖復仇大計！原來小雅中學時慘遭同學Betty（譚淇淇 飾）、凱麗（陳星妤 飾）等殘暴欺凌，最後死於非命。因撞鬼而轉運的莉莉，會否進一步黑化，與鬼為盟？