梁朝偉獲科大頒授榮譽博士　台上分享成功秘訣︰永遠當自己新人

國際級影帝梁朝偉，今日 （23/11）出席香港科技大學學位頒授典禮，並接受頒授人文學榮譽博士學位，而一同獲頒授的還包括AI人工智能晶片龍頭Nvidia輝達（內地譯為英偉達），共同創辦人暨行政總裁黃仁勳(Jensen Huang）。



學位頒授典禮於早上9點40分舉行，梁朝偉跟同獲頒授榮譽學位的學者進場。（直播截圖）

Nvidia輝達共同創辦人暨行政總裁黃仁勳，緊隨梁朝偉步入會場。（直播截圖）

梁朝偉步上典禮台。（直播截圖）

獲頒授榮譽博士學位的人士，獲安排坐在最前排。（直播截圖）

典禮在早上9:40舉行，梁朝偉跟同獲頒授榮譽學位的學者進場，而丸太劉嘉玲則以一身鮮紅色打扮，於台下參與。在接受頒授後，梁朝偉於台上以英語發表感受，他笑言未有在大學生活過，起初不知從何說起，但最終從42年的演藝經驗中，分享了兩個成功成為優秀演員的秘訣。「首先接受每次新工作時，都要保持初心，好讓自己如新人一樣，不要時常記住自己是個有經驗的演員，這樣反會拖累自己。第二是永遠要求下次要做得更好，做自己喜歡的事，保持對工作的熱誠。」

梁朝偉在台上接受「扑頭」儀式。（直播截圖）

梁朝偉以英語發表感受。（直播截圖）

梁朝偉以英語發表感受。（直播截圖）

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梁朝偉太太劉嘉玲以鮮紅色裝束亮相，在台下參與整個頒授儀式。（直播截圖）

梁朝偉一直不斷獲國際影展認可其成就，最矚目為去年9月獲《第八十屆威尼斯電影節》頒發金獅獎終身成就獎，並從《色．戒》導演李安手上接過獎座。

梁朝偉從李安手上接過「第八十屆威尼斯電影節」金獅獎終身成就獎。（視覺中國）

梁朝偉從李安手上接過「第八十屆威尼斯電影節」金獅獎終身成就獎。（視覺中國）

當時，梁朝偉於頒獎台上接過獎座後表現激動，更一度感動落淚，於演講台上雙手抹去淚水。而獲獎後，梁朝偉亦高興地於紅地氈上供傳媒拍照，表現出招牌青澀的笑容，亦興奮地展示金獅獎獎座。

梁朝偉興奮地展示獎座。（視覺中國）

梁朝偉興奮地展示獎座。（視覺中國）

梁朝偉獲獎足本表情包：

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今次梁朝偉領取的成就獎，當日宣布得獎時，大會形容梁朝偉是當代最具影響力的亞洲演員，而獲得此殊榮的亞洲電影人多屬殿堂級導演，如日本名導黑澤明、日本動畫大師宮崎駿、印度大導演薩雅吉雷，以及香港導演吳宇森和許鞍華，華人演員方面梁朝偉是第一人。