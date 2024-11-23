臨時決鬥｜梁詠琪為電影首次學打拳　周秀娜王丹妮即席互片

2025農曆新年賀歲鉅獻電影《臨時決鬥》，由《臨時劫案》導演麥啟光率領古天樂、梁詠琪、王丹妮、胡子彤、張文傑、周秀娜、陳湛文、伍允龍、楊詩敏（蝦頭）、喬靖夫、王尹菁、陳獻略、王頌茵、陳慧敏、陳楨怡及吳梓熙等演出，開創一齣勵志、動作、搞笑賀歲鉅獻《臨時決鬥》，多位女主角於較早時間接受集訓，鍛練泰拳應付拳拳到肉的狠勁演出。

(電影公司提供)

從未接觸拳擊運動的梁詠琪，首次戴上拳套學習泰拳，GiGi說︰「今次為新戲學打拳，自己從來都冇學過打拳，對於我這位初學者來講確係有啲唔慣，要打人又要俾人打，要適應個節奏，其實都幾攰。」GiGi笑言今次參與速成班，萬一生活上遇到色狼亦可以保護自己︰「訓練主要係練習對打時起碼識得保護自己，今次其實俾人打多，要練習點樣俾人打，盡量令自己唔好受傷。」

GiGi說為新戲學打拳，自己從來都冇學過打拳，對於我這位初學者來講確係有啲唔慣。(電影公司提供)

接受密集訓練的王丹妮指自己體能明顯進步，王丹妮︰「自己有一段時間沒有做爆汗的運動量，想唔到搞笑賀歲片，原來打拳係咁認真。之前跟武指師傅學過少許動作，但今次發覺泰拳同之前所學的有很大分別，有很多步驟要重新再學，但感覺快上手。」

王丹妮︰「想唔到搞笑賀歲片，原來打拳係咁認真。」(電影公司提供)

王丹妮與周秀娜即場開戰對打。(電影公司提供)

有學習kick boxing的周秀娜，今次拍攝初接觸泰拳，周秀娜︰「練泰拳之後發現同kick boxing好唔同，自己都有壓力，預早用一個月時間訓練，又去睇泰拳比賽，因為我要演拳王角色，姿勢、感覺都要好似。」見到周秀娜腳有瘀傷，兼練習致抽筋，她說：「踢沙包踢致腳瘀，而練到腳抽筋，可能自己好緊張，打人的時候會好用力，自己擋時就好緊張，不過平時冇事冇幹都會整親，開工前要練好下盤，其實我想做蝦頭個角色，哈哈﹗」蝦頭則回應：「其實我ok，係其他人唔制之嘛﹗哈哈﹗」

周秀娜練踢沙袋，踢到腳有瘀傷。(電影公司提供)

有學習拳擊經驗的蝦頭表示，之前有接觸過，都算應付到。而教練為協助她鍛練，更在其腳上綁上鐵餅，蝦頭說：「教練幫我喺腳上綁上鐵餅，讓我練習從來沒有用過的肌肉，都好有趣，練習時發現自己冇力量，非常好笑。我平時有游水，亦有踩踏步機，今次都算係我現最激烈的運動，5、6年前有接觸過拳擊，今次重拾感覺，覺得幾好玩。自己玩開籃球、羽毛球，我唔覺得吃力，個角色本身就係吃力。」