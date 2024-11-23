金馬獎2024紅地氈︱曾沛慈劉奕兒爭豔　游學修陳苡臻激罕情侶亮相

華語電影年度影壇盛事「第61屆金馬獎」今日（23日）於台北舉行，本屆一共頒發23項大獎，當中有不少香港演員、導演及製作人獲得提名，賽果備受觀眾期待！頒獎禮舉行前，一眾入圍作品的主演、導演及製作團隊率先齊集，盛裝打扮亮相紅地氈。紅地氈環節除了曾沛慈、劉奕兒等女星性感現身爭豔鬥麗，其中激罕以情侶檔現身的游學修及Jesscia陳苡臻更成為全場焦點！

提名金馬獎最佳男主角的游學修，與Jessica陳苡臻激罕情侶檔合體亮相！（直播截圖）

曾沛慈性感亮相金馬紅地氈！（直播截圖）

劉奕兒性感亮相金馬紅地氈！（直播截圖）

首先登場的一眾台灣電影團隊中，包括由楊貴媚、曾國城、夏宇喬主演，林書宇導演執導的《小雁與吳愛麗》團隊。林書宇與夏宇喬夫婦一導一演，成為絕佳拍檔，更在紅氈上受訪時甜密放閃！林書宇被問及寫劇本時曾經懷疑自己，但堅持下去沒有放棄的原因時，他隨即表示：「因為老婆啊！」在身邊的夏宇喬則甜蜜扮傻：「是我嗎？是我嗎？」兩夫婦的甜蜜組合令全場觀眾非常羨慕！

林書宇及女演員太太夏宇喬在金馬紅地氈上放閃！（直播截圖）

入圍金馬獎最佳男女主角的《看我今天怎麼說》游學修、鍾雪瑩，與導演黃修平及一眾團隊於紅地氈上登場。連續第二年入圍金馬女主角的鍾雪瑩表示自己未開拍、先學手語，完全出於對手語的熱愛；游學修除了受訪時表示手語要完美才算合格外，更首度與女朋友Jessica陳苡臻情侶檔亮相紅地氈，在金馬獎上激罕合體非常難得！

游學修與Jessica陳苡臻激罕以情侶檔亮相金馬紅地氈！（直播截圖）

游學修與Jessica陳苡臻激罕以情侶檔亮相金馬紅地氈！（直播截圖）

入圍金馬獎最佳女主角、最佳女配角的台灣電影《女兒的女兒》，監製兼女主角張艾嘉從香港趕上金馬獎頒獎典禮，與林嘉欣、劉奕兒兩位飾演女兒的演一同亮相紅地氈。當張艾嘉接受主持訪問時，被形容為金馬獎的媽媽，令張姐笑言：「你都說完了！最開心這次有兩個漂亮的女兒！也很久沒有在台灣演戲，希望台灣電影有更好的未來！」劉奕兒以黑色性感吊帶低胸長裙亮相，搶盡目光，劉奕兒受訪時以媽媽稱呼張姐，表示：「剛才媽媽看我覺得冷，就過來牽我的手，雖然媽媽的手也是冰冰的，但感覺很溫暖！」

張艾嘉攜同林嘉欣、劉奕兒亮相金馬紅地氈！（直播截圖）

張艾嘉攜同林嘉欣、劉奕兒亮相金馬紅地氈！（直播截圖）

張艾嘉攜同林嘉欣、劉奕兒亮相金馬紅地氈！（直播截圖）

至於入圍多項大獎的《破浪男女》，男主角吳慷仁未有現身，女主角劉主平則與梁湘華、柯煒林等一同亮相。在《破浪男女》中有不少赤裸大膽演出的劉主平，以性感低胸中空長裙亮相，相當令人驚豔！

《破浪男女》團隊亮相，柯煒林、梁湘華及劉主平亮相金馬獎紅地氈。（直播截圖）

《破浪男女》團隊亮相，柯煒林、梁湘華及劉主平亮相金馬獎紅地氈。（直播截圖）

《破浪男女》團隊亮相，柯煒林、梁湘華及劉主平亮相金馬獎紅地氈。（直播截圖）

本屆金馬獎重磅頒獎嘉賓，曾榮獲「奧斯卡金像獎最佳男配角」的關繼威驚喜亮相紅地氈，在紅氈上受訪時更親民地以英語及國語回應，表示自己演戲多年就是夢想成真的實體，直言：「如果你堅持下去，你的夢想就會成真！」關繼威亦表示期待與李安導演見面：「剛才在後台終於與李安導演見面，很想合作！」

奧斯卡最佳男配角得主關繼威亮相金馬紅地氈！（直播截圖）

奧斯卡最佳男配角得主關繼威亮相金馬紅地氈！（直播截圖）

主演《青春18×2 通往有你的旅程》的台灣男神許光漢，在金馬獎紅地氈以一身黑色西裝亮相，以完美妝髮造型駕臨金馬獎，成為全場最靚仔男神！許光漢現身時，除了引起現場女粉絲尖叫，更令女主持人也非常興奮，一直自high大讚許光漢，表情管理明顯「失控」、難掩心花怒放的情！

許光漢亮相金馬獎紅地氈時，令女主持人亦心花怒放！（直播截圖）

許光漢亮相金馬獎紅地氈時，令女主持人亦心花怒放！（直播截圖）

許光漢亮相金馬獎紅地氈時，令女主持人亦心花怒放！（直播截圖）

憑《我談的那場戀愛》提名金馬最佳女主角的吳君如，在紅地氈上以一身黑白色長裙亮相，受訪時輕鬆地表示：「這個角色層次很多，看完劇本好像談了一場戀愛一樣，發達喇！」至於再次參與金馬，君如亦表示：「心情很輕鬆，好似參加一個老朋友聚會一樣，感覺好像開Party！」

吳君如以黑白色長裙亮相金馬紅地氈！（直播截圖）