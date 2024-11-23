金馬獎2024︱鍾雪瑩擊敗吳君如張艾嘉封影后　手語感謝聾人協助

華語電影年度影壇盛事《第61屆金馬獎》今日（23日）於台北舉行，本屆一共頒發23項大獎，當中有不少香港演員、導演及製作人獲得提名，賽果備受觀眾期待！今屆有三位香港演員提名的演技大獎「最佳女主角」，最後由鍾雪瑩憑《看我今天怎麼說》獎由奪得！從張艾嘉、吳君如、區嘉雯、夏于喬等前輩中脫穎而出，成為金馬影后！

鍾雪瑩憑《看我今天怎麼說》首奪金馬影后。（金馬直播截圖）

鍾雪瑩去年憑《填詞L》首度提名金馬獎，本屆憑《看我今天怎麼說》連續第二年提名，已經令香港觀眾刮目相看。鍾雪瑩於頒獎嘉賓吳慷仁手上接過獎座後，發表感言前先介紹自己：「我的名字叫鍾雪瑩，是一個喜歡電影的人！」隨後，手語翻譯員亦上台準備替她翻譯每句謝辭。鍾雪瑩續言：「謝謝在場的每一位，因為你們都是我從小到大看電影裡面看到的人！因為你們的努力、讓我愛上電影！」

「最佳女主角」獎由鍾雪瑩憑《看我今天怎麼說》奪得！（直播截圖）

鍾雪瑩先後感謝導演與幕後團隊後，放下金馬獎座，以手語繼續感言：「謝謝所有幫助過我們的聾人朋友，因為這部是關於香港的聾人、關於香港聾人的文化，沒有你們的幫忙，我們就可能沒有辦法完成這部電影了！」鍾雪瑩亦感謝家人、電影工作人員、街坊與鼓勵過自己的林家棟、吳君如等人。

鍾雪瑩憑《看我今天怎麼說》獎奪得金馬影后，在台上以廣東話手語發表感言！（直播截圖）

鍾雪瑩最後提到素欣一角與自己的共通點，直言：「我也曾經有不適應的時候，也有動彈不得的時候，也有身體不好的時候，可是我內心就一直有一個小光團在引領着我，想把這個獎獻給電視機前面所有感覺自己在不適應之中、所有在黑暗之中、每天在眼淚之中、或者是身體很不舒服每天來往醫院、或者是在小房間裡每天仰望天空的每一位，希望你們緊握心中的小光團、那一個心動的時刻，因為它會一直引領到沒有想過的夢幻之地！」最後鍾雪瑩亦高呼：「多謝香港電影！我會繼續努力的！」

鍾雪瑩於後台再次感謝香港電影及團隊，笑言將獎座放在床頭！（電影公司提供）