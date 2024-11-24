鄭佩佩獲頒終身成就獎　四子女含淚上台代亡母領獎︰媽媽這是給你

台灣《第61屆金馬獎頒獎典禮》昨晚（23日）於台北流行音樂中心隆重舉行，78歲的鄭佩佩在今年7月17日於美國病逝，獲大會追頒「終身成就紀念獎」，以表彰她超過60年的演藝成就及對影壇貢獻。

名導演李安負責頒「終身成就獎」。（影片截圖）

名導演李安負責頒「終身成就獎」。（影片截圖）

鄭佩佩在《臥虎藏龍》飾演反派角色「碧眼狐狸」。（影片截圖）

與章子怡有不少對手戲。（影片截圖）

原子穗喊得最厲害。（影片截圖）

哭成淚人。（影片截圖）

三女兒一邊睇片一邊憶起亡母。（影片截圖）

四子女代亡母領獎。（影片截圖）

大會安排國際名導李安負責頒獎，鄭佩佩她的四名子女，大女原麗淇、二女原和珍、三女原子鏸和孻子原和玉負責上台代亡母領獎。李安在拍攝電影《臥虎藏龍》時曾與鄭佩佩合作，他台上分享對她的印象：「我是小學五年級第一次看到鄭佩佩，有她的電影有我們家都會看。她俠義幻想，樹立了很多古典中國活生生的影像。」

現場播出鄭佩佩昔日演出片段，還有三女原子鏸、孻子原和玉獻聲做旁白，在孩子們心中鄭佩佩早已獲得終身成就母親獎，原和玉憶述童年時曾嚷着要看《超人》（Superman），母親當時卻點答：「為什麼要看Superman？我就是Superwoman。」

鄭佩佩跳舞都好叻。（影片截圖）

鄭佩佩同子女講佢就係Superwoman。（影片截圖）

鄭佩佩係一代俠女。（影片截圖）

鄭佩佩係一代俠女。（影片截圖）

打得又跳得。（影片截圖）

演內心戲演技同樣精湛。（影片截圖）

經典電影《唐伯虎點秋香》。（影片截圖）

華夫人！（影片截圖）

鄭佩佩四子女一同站台代亡母接受殊榮，他們哽咽感動不已，當中以三女原子鏸更哭成淚人。四子女輪流發言，孻仔原和玉先說：「首先我們感謝大會，給我們心愛的母親鄭佩佩這座獎項，我們感到非常榮幸能代表他，尤其是從李安導演手上拿到這個獎。」

二女原和珍接着發言：「如果我們母親今天還在，我們四個子女一定也會陪在她身邊……這個千載難逢的時刻，因為我們都以她作為專業的演員及母親感到驕傲，當然在我們眼裡，她已經獲得『終身成就母親獎』。」

孻子原和玉先發言。（影片截圖）

（左起）三女原子鏸、大女原麗淇、二女原和珍和孻子原和玉負責上台代亡母領獎。（影片截圖）

三女兒哭成淚人。（影片截圖）

原子穗最後發言。（影片截圖）

最後袁和玉舉起獎座向亡母喊話：「媽媽，這是給你。」（影片截圖）

大女原麗淇亦代母親鄭佩佩感謝她的粉絲、合作過的演員及劇組，三女原子鏸指，亡母鄭佩佩永遠在他們的心中是終極典範、有才華、勤奮、專業、守時、並且平易近人，對人友善並慷慨，「感謝大家認可、支持，我們的母親不但遺傳了她的專業精神給兒女，更希望影響到她的粉絲，和許多同業新加入的生力軍，努力、加油，祝大家一切順利。」最後袁和玉舉起獎座向亡母喊話：「媽媽，這是給你。」

觀眾席下亦有唔少人感觸落淚。（影片截圖）

張艾嘉亦哽咽。（影片截圖）

鄭佩佩年輕時好靚女。（IG圖片）

鄭佩佩同原子穗好似樣！（IG圖片）

鄭佩佩喺子女心目中早獲得「終身成就母親獎」。（IG圖片）

鄭佩佩喺子女心目中早獲得「終身成就母親獎」。（IG圖片）

金馬獎亦有向香港已故藝人悼念：