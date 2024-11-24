鍾雪瑩奪影后舊相翻Hit　少爺占：你8歲已經話你係未來影后

現年29歲的鍾雪瑩憑《看我今天怎麼說》撼贏張艾嘉、區嘉雯等勁敵，爆冷勇奪台灣金馬獎影后！曾經在商台共事的男子組合艾粒（ILUB）昨晚（23日）在社交平台分享與鍾雪瑩的青澀合影，由小到大都是面圓圓，仲有招牌兔仔牙，同現在的樣幾乎一樣，一眼便能認出。

甄子康（少爺占）的合照攝於鍾雪瑩8歲的時候，當時的鍾雪瀅笑容燦爛好可愛，少爺占寫道：「係你啦，你八歲個年已經話你未來係影后。@chungsaid #未來影后即時除名 #變成金馬影后」。

（ig@jimyan）

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唐劍康（Donald ）則分享鍾雪瀅擁有一頭長髮、少女時代的合照寫道：「恭喜呢個𡃁妹，佢證明到，就算細細個，只要有夢想，總有一日可以達成！未來影后來到嘞！鍾雪！Happy @chungsaid」。

（ig@donaldtong）

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鍾雪瑩自小已有演藝夢，2010年，當時只有15歲，還是中學生的鍾雪瑩曾參加亞洲電視歌唱選秀節目《亞洲星光大道3》，得第16名。隨後入讀香港浸會大學傳理系，畢業後加入商台叱咤903主持電台節目，至2020年3月1日離開，而離開主因就是要當演員。之後拍過《殺出個黃昏》、《狂舞派3》、《媽媽的神奇小子》、《正義迴廊》等多部電影，她是繼去年《填詞L》後第二次入圍，今次終於成功憑《看我今天怎麼說》騎走金馬，恭喜！

鍾雪瑩憑《看我今天怎麼說》首奪金馬影后。（金馬直播截圖）

鍾雪瑩在電影中飾演聾人，並努力學會說話。（《看我今天怎麼說》劇照）

2010年，當時只有15歲，還是中學生的鍾雪瑩曾參加亞洲電視歌唱選秀節目《亞洲星光大道3》，得第16名。（影片截圖）

2010年，當時只有15歲，還是中學生的鍾雪瑩曾參加亞洲電視歌唱選秀節目《亞洲星光大道3》，得第16名。（影片截圖）

2010年，當時只有15歲，還是中學生的鍾雪瑩曾參加亞洲電視歌唱選秀節目《亞洲星光大道3》，得第16名。（影片截圖）

鍾雪瑩曾當過商台DJ，為全心全意當演員而辭退。（網上圖片）

鍾雪瑩先後憑電影《填詞L》，入圍第60屆金馬獎最佳女主角，為入行以來首度獲得影后提名，其後再獲得香港電影金像獎最佳女主角提名。(《填詞L》劇照)

鍾雪瑩在《殺出個黃昏》整體戲份、角色都突出很多。（劇照）