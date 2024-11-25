《星際啟示錄》上映10周年限定重映　網民驚訝「甜茶」原來有參演

荷里活名導基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）憑執導科幻片《星際啟示錄》（Interstellar）而轟動國際影壇，該電影亦被譽為當代科幻經典鉅片，為紀念電影上映10周年，片商華納兄弟影業宣布《星際啟示錄》回歸大銀幕重映，而香港觀眾亦能在11月29及30日限定觀賞IMAX版本。

《星際啟示錄》被譽為當代科幻經典鉅片。（電影海報）

《星際啟示錄》由馬修麥康納希（Matthew McConaughey）、安妮夏菲維（Anne Hathaway）、Jessica Chastain、麥迪文（Matt Damon）等主演，劇情主要講述地球因異常氣候及各種傳染病肆虐，導致慢慢走向滅亡。前美國太空總署工程師及火箭駕駛員Cooper被批為解決地球糧食危機，而展開宇宙奇程，扭轉人類命運。

《星際啟示錄》由馬修麥康納希（Matthew McConaughey）、安妮夏菲維（Anne Hathaway）主演。（劇照）

劇情令影迷腦洞大開。（劇照）

有不少影迷對於戲中多位好戲之人印象深刻，不過如今紅遍全球的「甜茶」Timothée Chalamet原來在戲中飾演存在感極低的主角兒子，當時很多人都沒有注意到，有網民搞笑指是電影10周年重映的彩蛋。

網民驚訝「甜茶」原來有參演。（劇照）

《星際啟示錄》劇本由導演基斯杜化路蘭與弟弟Jonathan Nolan共同撰寫，並找來諾貝爾物理學獎得主Kip S. Thorne擔任科學顧問。電影打造出顛覆傳統時間觀念的設定，當年令觀眾腦洞大開。另外，電影橫跨全球多地取景，，大銀幕呈現出前所未見的壯闊場面，全片更有約70分鐘的IMAX鏡頭，相信IMAX版本必定震撼不少影迷。