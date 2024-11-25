得寵先生｜鄭丹瑞出席校友包場　見中學老師即爆喊鞠躬致謝

寰亞電影《得寵先生》於本周四（28日）上映，男女主角鄭丹瑞（旦哥）與盧慧敏（Amy)馬不停蹄，為優先場謝票，昨日（24日）旦哥現身母校「聖保羅書院」校友場次，旦哥一見觀眾席上的老師就爆喊，並向老師鞠躬行禮講︰「早晨！」



旦哥在《得寵先生》飾演位臭脾氣老人，更曾經尋死。（《得寵先生》劇照）

昨日旦哥與Amy，以及電影團隊走訪多個《得寵先生》優先場謝票，與觀眾分享拍攝難忘事。其中一場就是旦哥母校同學會包場。在戲院外旦哥坦言心情特別緊張，因為當年教過他的老師亦在場。入場時他故作淡定，向老師鞠躬講「早晨」，老師亦回應他「乖啦」，全場笑聲。

丹哥入場時他故作淡定，向老師鞠躬講「早晨」，老師亦回應他「乖啦」，全場笑聲。（影片截圖）

旦哥一見到我中學嘅老師，已經口震震話想喊，轉頭就爆喊。（影片截圖）

隨後，旦哥開始口震震說：「我見到我中學嘅老師，我頭先，依家已經想喊⋯⋯」話口未完就爆喊，他一路捽額頭控制情緒，但仍然激動，他對老師說：「你點會嚟睇我做戲㗎，老師？你要我讀書乖，我都唔乖！」觀眾席上的老師說：「我有睇你YouTube㗎！」旦哥續說：「當年聖保羅老師對我嘅關顧、對我嘅教育，今日希望老師睇到你嘅學生，做一齣好戲俾你睇！多謝！」他再向老師鞠躬致謝。

新一集「健康。旦」，旦哥做主持訪問電影《得寵先生》超臭脾氣的孤獨廢老佳叔。(影片截圖)

佳叔在邊問期間，突然老羞成怒，掟咪拂袖離場。(影片截圖)

而老師提到平時有捧場旦哥的YouTube頻道「健康。旦」，剛好有新訪談環節上架，主持人旦哥訪問電影《得寵先生》超臭脾氣的孤獨廢老「任春佳」（佳叔），兩個旦哥，兩個極端造型，相映成趣。「佳叔」透露「被退休」後變孤獨老人、被女兒誤會、與狗舍和浪浪「燒腩」的恩怨，期間旦哥踢爆「佳叔」兩度吊頸都被「燒腩」拯救，「佳叔」突然老羞成怒，掟咪拂袖離場，氣氛尷尬！