寄了一整個春天｜陳書昕流動車唱主題曲　謝票時突感觸落淚

電影《寄了一整個春天》由新晉導演葉鈺瀛自編自導，並由陳果監製，主演包括有首次拍攝電影的Collar成員邱彥筒（Marf）、新世代演員陳書昕（Sheena）、張毓軒（Shin），幕前陣容令人感覺耳目一新！電影從優先場到上映後，都一直出席謝票活動或突擊戲院宣傳，昨天陳書昕（Sheena）加上電影配樂馮之行（Sara）突發出現在鬧市中Busking，其間吸引大批市民圍觀。

陳書昕（Sheena）加上電影配樂馮之行（Sara）突發出現在鬧市中Busking。（電影公司提供）

今次Busking，她們一共演繹兩首電影歌曲，包括有電影主題曲《㪐㩿》及電影插曲 《Something About You》。Sheena雖然從小已學習唱歌跳舞，今次卻是首次在公開場合上演出，她表示非常幸運︰「我小時候已學習唱歌跳舞，雖然我選擇了演員這條路，但幸運的是在我當演員的期間也有很多唱歌的機會，好感謝導演邀請了我跟Marf合唱了一首插曲，令我有機會重拾唱歌這個興趣。」演唱後Sheena表示非常緊張：「沒想過會有這麼多觀眾圍觀我們的演出，覺得緊張的同時又感到非常興奮，希望觀眾喜歡我們的表演，以及喜歡《寄了一整個春天》！」

流動車設計得充滿少女味。（電影公司提供）

今次演出吸引不少途人圍觀。（電影公司提供）

而配樂Sara曾擔任《正義迴廊》配樂及《風再起時》部分片段的配樂，更憑兩片在第41屆香港電影金像獎獲提名最佳原創電影音樂。她亦分享了是次的創作靈感：「今次參考了歐美曲風的音樂再加入古典音樂元素，我感覺一般女校都比較有紀律，而名校學生很大機會會接觸到古典音樂，所以我選擇了用古典樂器來襯托嚴格女校的感覺。」

謝票時，導演見到有觀眾再三入場觀看，一時感動流淚。（影片截圖）

連帶陳書昕都被打動落淚。（影片截圖）

日前團隊在謝票期間亦發生了一個小插曲，導演與Sheena突然在分享感受時眼見熟悉觀眾而感動到淚灑滿面：「很感激各位在艱難時期仍入場支持，我認得某幾位觀眾已經看了幾遍，在這個市道低迷的情況下，也繼續支持小品電影是非常難得，感謝每一位，我們會繼續努力的！」