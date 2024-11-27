破地獄｜衛詩雅點解可負責破地獄　喃嘸顧問親解︰孝可以頂好多嘢

電影《破‧地獄》，當中涉及不少喃嘸儀式，都會由喃嘸顧問梁俊師傅監督下拍攝。去到結局一幕，一眾喃嘸師傅對於由衛詩雅替父親破地獄，在戲內產生極大爭議，現實中又是否只要是女性，就絕不能進行破地獄？而戲中朱栢康所嫌棄的唐裝衫，在師傅眼中又代表甚麼？就由梁俊師傅一一解答。



梁師傅為《破‧地獄》喃嘸顧問，負責教導衛詩雅整個儀式過程。（受訪者提供）

結局一幕，對於由衛詩雅替父親破地獄，一眾喃嘸師傅產生極大爭議。（花絮相片）

女性就不能破地獄？

問到梁師傅有關女性負責破天獄的可能性，梁師傅以入行30多年的觀察告知︰「我咁耐都未見過。」事緣破地獄過程中要求神問卜，要請祖師爺，而女性有月經會有穢氣，有穢氣是做不到的，所以點解會沒有女性入行。

破地獄｜喃嘸顧問梁俊師傅 見盡人生百態︰孝子辦喪事都請唔到假

破地獄過程中要求神問卜，要請祖師爺，而女性有月經會有穢氣，有穢氣是做不到的。（預告截圖）

照這樣推論，戲中情節豈不是不合理，根本不會發生？那麼在梁師傅眼中，為何給予劇組通過該情節。「我用了另一個方式去看這件事，這套戲主要話畀知孝義，一個孝字已經可以頂好多樣嘢，所以為甚麼我會睇到最後會喊，你不要理會它發生甚麼事，這套戲是想帶動一份感覺，話你知甚麼叫孝道，就是這麼簡單。」

對於戲中由女性負責破地獄，喃嘸顧問梁師傅有另一看法。（黃浩宏 攝）

穿上唐裝好自豪

至於朱栢康在戲中嫌棄的那套唐裝衫，在梁師傅眼中是一份尊嚴，亦是對自己的尊重。「我覺得好自豪，如果你是師傅，連唐裝都穿不到，你做甚麼師傅？這套唐裝是代表你的職業，尊重自己。好簡單，人家一進來，你冇穿唐裝，我穿唐裝，你猜對方會叫誰做師傅？一定是叫我，很公道，我懶理你有幾好法力，別人見到一定先叫我做師傅，這唐裝就代表了我們。」

梁師傅對身上的唐裝衫，有份自豪慼。（黃浩宏 攝）

相反戲中朱栢康，對這件衫有種嫌棄，視為開工服。（《破‧地獄》劇照）

原來對裝束的堅持，都是由梁父教落。「有一次做太平清醮要行九個鐘，爸爸當時身形比較肥又腳痛，我叫他不要穿唐裝鞋，改穿黑色波鞋都一樣。然後爸爸一句回應︰『仔，如果今天咁樣著，你以後都會咁樣著，你會著波鞋。』所以我一直記住，就算幾熱都好，我都唔會除件唐裝。」

梁師傅父親（紅衫）雖然身形較胖，亦有腳痛問題，但就算太平清醮要行9個鐘，都堅持穿黑布鞋。（受訪者提供）

不過在梁師傅眼中，最令覺得不尊重的，是被人稱呼「喃嘸佬」，「我最不喜歡聽到『喃嘸佬』，你可以叫『喃嘸師傅』、或者『喃嘸先生』，『喃嘸佬』是很粗俗的。正如我去搭的士，永遠都不會稱呼人『的士佬』，會叫『司機』，每件事都是一份尊重。」

梁師傅跟父親感情要好，在生時都有父子檔一起工作。（受訪者提供）

入行30年來未遇靈異事

坊間對殯儀業，往往都帶一份神秘感，最多人想知師傅入行多年，可有遇過一些靈異事件同大家分享？「我真的沒遇過，先人保佑，因為喃嘸師傅不是捉邪，是超渡，所以我這麼久都沒有甚麼經歷。」最接近一次可能是父親離世時，回魂夜懷疑化成不同昆蟲道別。「爸爸頭七回魂那天，真的有隻草蜢在蚊網那裏，整天沒有走過。到回魂那日，又有隻蝴蝶回到店裏，整天沒走過。」

梁俊師傅入行30多年，都未遇過靈異事。（黃浩宏 攝）

雖然黃子華不用學破地獄，但都與梁俊師傅見過面。(受訪者提供)

信則有不信則無，但比起靈異事，梁師傅遇過的搞笑事就更多，甚至多到可以寫一本關於殯儀的笑話書，而其中一個主角就是師傅本人。「你問我有冇試過失手，當然有。我試過一次舞劍甩手，一飛過去後面，唯有慢慢跣過去執回來，又試過舞甩個劍頭，就算如此，都照樣要繼續做，難道你停下來？主人家都好體諒︰『師傅，你唔落力就唔會失手！』」

梁師傅在業界出名落力，偶然一次失手，主人家都予以體諒。（受訪者提供）

除了自己，客人的笑話亦不少，允其年輕一代對好些儀式的不了解，正正是笑料供應者。「我試過儀式上要奠酒，年輕人不知道甚麼是奠酒，當時他跪在這裏，當我說奠酒！他不是奠落地，是自己喝！嘩……我忍笑忍到直頭冷汗標出來，但又不能笑，旁邊那些工作人員可以走埋一邊笑，我著住件袍不能走。但小朋友不懂是合理的，冇理由笑他，於是就教他奠到地上。」