內景唐人街｜受黃子華啟蒙　歐陽萬成當美劇男一︰好想返香港表演

Disney+ 全新懸疑美劇《內景唐人街》（Interior Chinatown）一連十集，已經一口氣獨家上線。故事改編自同名得獎小說，而男主角是香港出世，13歲移民美國，港產荷里活演員歐陽萬成（Jimmy O. Yang）。歐陽萬成可謂其貌不揚，能夠在荷里活闖出名堂，全因他在當地表演棟篤笑，以中西文化差異及外國人眼中的中國人做主題，大獲好評，繼而被發掘去演戲。《香港01》早前就跟歐陽萬成做了一個視像訪問，大談今次拍攝的趣事，還引證其棟篤笑的根，正正就是源於黃子華。



歐陽萬成（Jimmy O. Yang）表示可以用半英半廣東話做訪問，非常開心。（影片截圖）

一連十集，已經一口氣在Disney+上線。（《內景唐人街》海報）

歐陽萬成出生於香港、13歲移民美國，因為父母都是上海人，又曾在香港生活，所以精通英語、粵語、普通話及上海話。早年的棟篤笑演出在網上大受歡迎，被邀請去拍劇，憑喜劇《矽谷群英》(Silicon Valley) 為人熟悉，近年亦在《我的超豪男友》(Crazy Rich Asians) 中，吸引到香港觀眾注意。

《內景唐人街》是歐陽萬成第一部擔正的劇集。（《內景唐人街》劇照）

專人主理廣東話發音

故事發生在唐人街，13歲便移民美國的Jimmy，杉磯唐人街是細個逢周六、日必去的地方︰「會去食中國美食，例如雲吞麵等。」而他最愛是燒鵝瀨粉，可惜在美國一直吃不到香港那種味道。

在《內景唐人街》上架不久，其中的廣東話對白已經引起香港觀眾注意，而一場打交戲更配上LMF的《冚X拎》，立即引起網上熱話。雖然創作時Jimmy都有參與意見，但他都歸功於劇組人員。「劇組內都有幾個人廣東話講得唔錯的，雖然我廣東話發音OK，但要原汁原味將英語對白翻譯成廣東話都唔容易，所以都有人負責跟進。」

劇中歐陽萬成是個茄哩菲，事業沒甚起息。（《內景唐人街》劇照）

有此安排，因為Jimmy好明白香港人一看到荷里活作品出現廣東話，便會好興奮，但下一句往往會話︰「都講都唔正！」所以今次劇組人員都盡力做到最好，「今次會確保講得好，講得標準。」事實上在移美後，歐陽萬成都好少機會講到廣東話︰「爸媽都是講上海話，最多是跟哥哥講，但我剛剛到溫哥華拍了一部戲，戲中有跟Benedict Wong（王漢斌，即《奇異博士》內飾演王），他都識講廣東話，有次在LA見到Daniel Wu（吳彥祖）大家都係講廣東話。」

歐陽萬成從來冇學功夫，所以拍攝前有去學詠春打木樁，練足3、4個月。（影片截圖）

4個月變功夫高手

於《內景唐人街》中，歐陽萬成將會挑戰動作場面，勢要打破諧星形象，問到拍攝時會唔會好辛苦，他就覺得好玩多過辛苦。「我從來冇學功夫，所以拍攝前有去學詠春打木樁，都練咗3、4個月，畫面上多數都係自己做，係好好玩的。」比較辛苦是有時拍足一日，會打到腳軟。「第一集最多動作戲份，當時拍攝都好有趣，星期一要拍搞笑情節，星期二、三要喺度打，星期四、五都腳仔軟時，就要拍情感部份仲要喊。」

鎮宇跟黃子華、張達明在1998年開始，演出兩次《鬚根Show》。（網上圖片）

黃子華無意中孕育了一位港產荷里活影星。（視覺中國）

Jimmy在美國憑表演棟篤笑獲得注目，得到日後演出的機會。原來他第一次接觸這種表演，是在11、12歲時，入場看黃子華、張達明、吳鎮宇主演的《鬚根Show》。「這是我第一次睇棟篤笑，真係好好笑，我諗是他啟發了我。當然周星馳對我的幽默感同喜劇創作都有好大幫助，我仍然咁鍾意睇《國產凌凌漆》同《逃學威龍》。」

《國產凌凌漆》仍然是歐陽萬成最愛的電影。（《國產凌凌漆》）

荷里活推行「廣東話教育」

後來去到美國，歐陽萬成以傳統的stand up comedy方式演出，終略有所成，自己一直都想返香港表演一次。不過在返港前，他就有個廣東話教育企劃，靜靜地在荷里活進行中。「我而家表演，或多或少都會包含多啲廣東話，冇理觀眾聽唔聽得明，都唔重要，聽得明就當Inside Joke，聽唔明都當係一次教育觀眾廣東話的機會。」原來歐陽萬成都默默在做廣東話推廣工作，廣東話要靠你繼續帶到國際喇！