麻雀女王追男仔｜全體陣容曝光　「九龍城寨村長」龍卷峰正式登場

由王晶及葉念琛爆笑領軍，蛇年賀歲片《麻雀女王追男仔》，今日發佈首條預告，高海寧以麻雀女王身份亮相，與馬國明飾演的AI科學家組成冧爆CP，相信二人一定會有充分的「文化交流」！至於陳家樂則飾演四屆影帝千紅哥！劈頭一句「So What!」充滿霸氣的形象似曾相識一位經典影帝！而陳靜（DaDa）飾演負責片場指導親密戲的親密指導員，角色背景令人想入非非，家樂DaDa更不負眾望以激咀打招呼！

蛇年賀歲片《麻雀女王追男仔》。（《麻雀女王追男仔》海報）

除了以上兩組充滿新鮮感的CP組合，今年憑《死屍死時四十四》獲提名金像獎最佳男配角，觀眾緣爆棚的李尚正（阿正）週旋於兩大夢中情人－性感女神郭珮文及網上流量人氣高企的「香城映畫」常駐戲膽，被譽為新一代魯芬的YouTuber 霞姐之間，而首度參演電影的LOONG 9成員文佐匡（Sean）則飾演阿正下屬，面對老闆的複雜感情關係，身為小薯的Sean亦愛莫能助！

電影一早煞科，進入後期製作。（《麻雀女王追男仔》劇照）

許紹雄以「九龍城寨村長」龍卷峰自居，旁邊為蔡潔。（《麻雀女王追男仔》劇照）

馬國明高海寧最正經，唔使扮鬼扮馬。（《麻雀女王追男仔》劇照）

阿Bob到底係「信七」定「肥七」，身旁的麥玲玲在戲中都會以「魚蛋妹」造型亮相。（《麻雀女王追男仔》劇照）

預告片中更見幾位喜劇高手縱影，當中包括Benz哥許紹雄以「九龍城寨村長」龍卷峰自居，身旁出現林盛斌（阿Bob）所飾手下信七，有二人加持，估計城寨翻Hit無難度！同場更有賀歲片常客麥玲玲師傅送上祝福，而早前晶哥及葉念琛導演預告的重量級女神終於下凡，來自台灣的啦啦隊女神林襄搶先大派福利，吻賀一眾粉絲！而早前於台慶上抽得名車的TVB花旦蔡潔亦有閃現於預告片之中，Jacky的角色暫保持神秘感，進一步消息敬請密切留意電影《麻雀女王追男仔》稍後發佈！

陳家樂角色是扮演萬梓良。（《麻雀女王追男仔》劇照）