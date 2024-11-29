影帝鄭雨盛頻爆性醜聞　曾自爆性癖、回應有否與視帝老婆發生關係

51歲韓國青龍影帝鄭雨盛最近受私生活醜聞所困，先被爆出與35歲模特龜未婚生子，誕嬰後二人更無拍拖與結婚的打算，震驚全國；及後再傳出早於圈外分別有拍拖一年與十年的女朋友，疑似成為「時間管理大師」發展多線感情。形象大不如前的鄭雨盛，昔日一段訪問片段更再次翻紅，其中不少談及床事的低俗言論，更令他的男神形象繼續崩壞！

韓國青龍影帝鄭雨盛最近頻爆性醜聞，形象一落千丈。（視覺中國）

韓國青龍影帝鄭雨盛最近頻爆性醜聞，形象一落千丈。（視覺中國）

鄭雨盛曾與視帝玄彬的太太孫藝珍，於2004年合作電影《抱擁這分鐘》，當年接受韓媒訪問期間，大談與女演員之間的感情問題，談到女性的吸引力期間，更直言「內在」被胸圍尺寸與雙眼皮等外貌元素重要，自爆性癖：「當女性說話的時候，散發出濃郁的氣味，比任何網格絲襪更性感！」鄭雨盛的言論與喜好相當令人驚訝。

鄭雨盛與孫藝珍於《抱擁這分鐘》裡曾飾演男女主角，劇情中為情侶角色。（《抱擁這分鐘》電影劇照）

鄭雨盛與孫藝珍於《抱擁這分鐘》裡曾飾演男女主角，劇情中為情侶角色。（《抱擁這分鐘》電影劇照）

鄭雨盛與孫藝珍於《抱擁這分鐘》裡曾飾演男女主角，劇情中為情侶角色。（《抱擁這分鐘》電影劇照）

同時鄭雨盛亦不忌諱大談床事，直言二十多歲時對女性不太認真，在外表以外只要氣氛或瞬間的吸引力，便會與對方發生關係，而地點方面鄭雨盛更充滿獵奇精神：「我想在酒吧、洗手間等地方試做一下。」至於韓媒追問下，問到鄭雨盛曾否與合作女藝人發生親密關係，鄭雨盛則表示怕影響到其他女藝人而感到為難，但卻確切地澄清與當時的女主角孫藝珍的關係：「總之沒有與孫藝珍發生過關係！」

孫藝珍多年後與玄彬結婚。（視覺中國）

孫藝珍多年後與玄彬結婚。（視覺中國）