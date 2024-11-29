焚城︱票房衝破3500萬感人劇照曝光　黃德斌首度率四大型男謝票

香港影壇破天荒災難大片《焚城》上畫近一個月持續熱映！電影由兩屆金像獎最佳攝影潘耀明執導，集結劉德華、白宇、莫文蔚、謝君豪、王菀之、王丹妮（Louise）、廖子妤（Fish）、何啟華（Dee）、魏浚笙（Jeffrey）及梁仲恆（阿炳）等強大卡士，攜手拯救危城，電影上畫將近一個月，票房衝破3500萬，成績理想！

香港首部輻射災難片《焚城》由劉德華、莫文蔚主演，本地票房衝破3500萬。（《焚城》電影劇照）

香港首部輻射災難片《焚城》由劉德華、莫文蔚主演，本地票房衝破3500萬。（《焚城》電影劇照）

演員們為答謝觀眾支持，由開畫日至今不停巡迴各大戲院謝票，今個周六（30／11）就有黃德斌首度登場，演消防區長的德斌將會率領戲中下屬阿Dee、林家熙（Locker）及黃愷傑（Wesley）一同現身戲院！此外，由11月29日起，凡購買《焚城》戲票，更即送由謝君豪親自操刀拍攝的「《焚城》特別版珍藏卡」乙套！珍藏卡套相當有紀念價值，觀眾們絕對不容錯過。電影上畫以來口碑載道，盛讚劇情感動，以下為觀眾嚴選《焚城》四大感動位，影迷入場記得帶備紙巾！

黃德斌首度參與謝票活動。（《焚城》電影劇照）

黃德斌即將首度率領四大消防員型男出席謝票場。（電影公司提供）

觀眾能夠憑《焚城》第五週戲票換謝君豪拍攝的《焚城》特別版珍藏卡。（電影公司提供）

謝君豪魏浚笙師徒衝突 真摯對手戲展現張力

豪哥飾演消防隊中經驗老到的「煙鏟」，魏浚笙則演初出茅廬的「細柱」，戲中二人關係亦師亦友。結局一幕在儲水庫中，兩人因行動策略分歧爆發激烈衝突，煙鏟更在憤怒之下掌摑細柱，而這一幕拍了足足4次。這場情緒張力極高的戲，對於演齡尚淺的Jeffrey來說非常難忘，他感激影帝級的豪哥令他成功入戲，演出時候更腎上腺素激升，縱然被對方連環掌摑，都未感痛楚，豪哥聞言笑指自己「打到手都痛」，他亦有大讚後輩表現：「Jeffrey 4個take都好好，其實第一次拍已經OK㗎嘞我覺得，後尾再少少調微咁樣啦。」

謝君豪與Jeffrey魏浚笙「父子檔」的珍貴劇照首度曝光。（《焚城》電影劇照）

謝君豪與Jeffrey魏浚笙「父子檔」的珍貴劇照首度曝光。（《焚城》電影劇照）

謝君豪與Jeffrey魏浚笙「父子檔」的珍貴劇照首度曝光。（《焚城》電影劇照）

謝君豪與Jeffrey魏浚笙「父子檔」的珍貴劇照首度曝光。（《焚城》電影劇照）

廖子妤梁仲恆颱風中重逢 場面感人

Fish飾演的蘇怡與阿炳飾演的寶明，戲中是一對同為消防員的夫妻，二人準備迎接小生命，無奈寶明為了拯救手足冒險前往災場，幸而在風雨飄搖中，寶明順利與蘇怡重逢。這場夫妻情深的戲份拍攝環境極為艱難，Fish回憶：「當時風雨好大，啲雨大到連隻眼都睜唔開，但反而呢啲環境幫助我哋演員更加投入角色。」這場重逢戲足足拍攝了6次，每次拍完，眾人抹乾全身，就迅速回到崗位投入拍攝，表現非常專業，阿Fish感謝工作人員的配合，當然亦不少得好對手阿炳：「佢好高大又好有力量，喺風雨之中攬實我，嗰種溫暖同安心感完全帶到戲入面，觀眾睇完話感動，我都好開心！」除了以上一幕之外，阿炳對戲中另一場面同樣動容：「見到消防車出動、群眾開路給救護車等場面都睇到我好感動，感受到香港人群策群力面對逆境的精神。」

廖子妤與梁仲恆在雨中重逢的劇照首度曝光。（《焚城》電影劇照）

廖子妤與梁仲恆在雨中重逢的劇照首度曝光。（《焚城》電影劇照）

王丹妮被白宇木戒指求婚 災難中展現浪漫細膩

作為片中唯一的前線女消防員，Louise飾演的Madam Chan與白宇飾演的黎杰峰，就有著一段細膩的情感線。當中一場黎杰峰向Madam Chan深情下跪，再用木製戒指求婚，寓意守護與不離不棄，成為全片最浪漫的場景。Louise形容當時的情感投入：「白宇嘅眼神非常深情，動作亦好體貼，嗰種浪漫完全令我冧豬。」木戒指的設計也讓Louise感受到導演另一種細膩心思：「導演好犀利，諗到木製嘅戒指，一來於火場內唔會辣親隻手，二來是以木比喻連理枝，含有『願為恩愛夫妻』嘅意義，對消防員係另一種浪漫，另一種細心嚟。」

王丹妮在雨中一幕的畫面，令觀眾非常深刻。（《焚城》電影劇照）

白宇與王丹妮之間的感情線，令觀眾相當有共鳴。（《焚城》電影劇照）

白宇與王丹妮之間的感情線，令觀眾相當有共鳴。（《焚城》電影劇照）

何啟華林家熙生死兄弟情 感人至深

阿Dee與Locker在片中飾演一對共患難的兄弟，當阿Dee飾演的阿水為了救援，獨自涉險不幸犧牲，Locker飾演的Finger得知消息後的悲痛場景，成為全片其中最催淚的一幕。Locker談到拍攝心得：「當日我盡量唔傾無聊話題，專注同現場環境相處，畀自己進入嗰種無助但又充滿擔憂嘅情緒。」得悉阿水死訊後，Locker的無聲表演展現內心翻騰的情感，就連阿Dee都有被對方演出所感動：「我認為locker嘅三問阿水死訊，演得好好。第一次問係為擔心阿水而問，第二次係為自己而問，第三次係為觀眾而問，亦都因為呢三次慰問令觀眾喚醒返對阿水嘅犧牲情意，令大家再次為呢個角色感到惋惜。我記得喺戲院，因為呢三問令觀眾拎起手上嘅紙巾，同埋Locker今次因為拍戲而受傷，所以成個演出都好吃力，佢嘅堅持同專業，我作為演員都非常欣賞，唔容易！」

阿Dee何啟華與Locker林家熙的兄弟情非常熱血。（《焚城》電影劇照）

阿Dee何啟華與Locker林家熙的兄弟情非常熱血。（《焚城》電影劇照）

阿Dee何啟華與Locker林家熙的兄弟情非常熱血。（《焚城》電影劇照）

阿Dee何啟華與Locker林家熙的兄弟情非常熱血。（《焚城》電影劇照）